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Published Сегодня, 08:07

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Более 1 млн цветов высадят в Ростове-на-Дону до середины июня 2023 года

23 марта 2023, 08:07
Фото: ТГ канал logvinenko_rnd
Чубушник и бирючина, какие еще цветы могут прижиться в Ростове вместо лаванды
В Ростове-на-Дону в этом году планируется высадить более одного миллиона цветов летников и многолетников, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Первые цветы высадят к 9 мая, а полностью работа завершится к середине июня. На этом власти решили не останавливаться и анонсировали высадку 20 тысяч кустарников — спиреи, можжевельника, форзиции, чубушника, кизильника.

А совсем скоро в городе зацветут высаженные в прошлые года тысячи тюльпанов. Далее черед за летними цветами, что поддержит в городе непрерывный цикл цветения.

В Ростове этой весной высадят 140 тысяч цветов петунии и катарантусов
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Ростовчане увидят такие цветы, как тагетис, циния, львиный зев, а также котовник, седум, шалфей.

Ранее Логвиненко объяснил, почему погибли кусты лаванды в Ростове на Большой Садовой.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Цветы#Илья Протвинов
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