Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Первые цветы высадят к 9 мая, а полностью работа завершится к середине июня. На этом власти решили не останавливаться и анонсировали высадку 20 тысяч кустарников — спиреи, можжевельника, форзиции, чубушника, кизильника.
А совсем скоро в городе зацветут высаженные в прошлые года тысячи тюльпанов. Далее черед за летними цветами, что поддержит в городе непрерывный цикл цветения.
Ростовчане увидят такие цветы, как тагетис, циния, львиный зев, а также котовник, седум, шалфей.
Ранее Логвиненко объяснил, почему погибли кусты лаванды в Ростове на Большой Садовой.