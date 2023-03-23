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ФСБ накрыла в Ростове нарколабораторию по производству мефедрона

23 марта 2023, 10:30
Фото: ulyanovsk.sledcom.ru
ФСБ накрыла в Ростове нарколабораторию по производству мефедрона
Суд в Ростове вынес приговор двум местным жителям, обвиненным в производстве и сбыте мефедрона, доложили в ФСБ России по региону.

Сотрудники ФСБ России задержали в Ростове двух местных жителей — Агопа Баздыкяна и Викторию Саркисову. Они арендовали дом в городе, где занимались производством и сбытом мефедрона. У них было изъято более килограмма синтетического наркотика.

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Суд уже успел рассмотреть уголовное дело в отношении Баздыкяна и Саркисовой. Их признали виновными. Баздыкяну назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Саркисова проведет в тюрьме 7,5 лет.

Ранее ростовский полицейский признался в торговле мефедроном через Интернет.

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