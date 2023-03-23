Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Сотрудники ФСБ России задержали в Ростове двух местных жителей — Агопа Баздыкяна и Викторию Саркисову. Они арендовали дом в городе, где занимались производством и сбытом мефедрона. У них было изъято более килограмма синтетического наркотика.
Суд уже успел рассмотреть уголовное дело в отношении Баздыкяна и Саркисовой. Их признали виновными. Баздыкяну назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Саркисова проведет в тюрьме 7,5 лет.
Ранее ростовский полицейский признался в торговле мефедроном через Интернет.