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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Ростовчане обвинили застройщиков ЖК в разбитых дорогах на Мечникова

23 марта 2023, 04:52
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону строители жилкомплексов за несколько месяцев разбили дорогу на улице Мечникова, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, дорога была нормальной, пока не началось строительство жилкомплексов по обе стороны проезжей части. А с осени ее состояние становится только хуже, так как «дорога превращается в огромную яму».

«Нельзя проехать нормально, чтобы не влететь в яму, так как здесь все запарковано. Нет понимания, как решать эту проблему, ведь коммерсанты думают только о себе», — пожаловались ростовчане.

Пользователи в комментариях написали, что проблемы есть и в других районах города.

«Она не убита, а уничтожена строительной техникой, которая строит высотки. Еще пару лет назад там была шикарная дорога, пока строители ее не перерыли и латали как попало», — пишут местные жители.

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«Там еще в 2019 году появилась проблема, когда копали траншею для прокладки трубопровода к жилым домам… На данном месте по большей степени асфальт и дал просадку», — заявили пользователи.

Ранее машина такси провалилась в яму в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дорога#Последние новости Ростова на сегодня
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