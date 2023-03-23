Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
По их словам, дорога была нормальной, пока не началось строительство жилкомплексов по обе стороны проезжей части. А с осени ее состояние становится только хуже, так как «дорога превращается в огромную яму».
«Нельзя проехать нормально, чтобы не влететь в яму, так как здесь все запарковано. Нет понимания, как решать эту проблему, ведь коммерсанты думают только о себе», — пожаловались ростовчане.
Пользователи в комментариях написали, что проблемы есть и в других районах города.
«Она не убита, а уничтожена строительной техникой, которая строит высотки. Еще пару лет назад там была шикарная дорога, пока строители ее не перерыли и латали как попало», — пишут местные жители.
«Там еще в 2019 году появилась проблема, когда копали траншею для прокладки трубопровода к жилым домам… На данном месте по большей степени асфальт и дал просадку», — заявили пользователи.
Ранее машина такси провалилась в яму в Ростове-на-Дону.