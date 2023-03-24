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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Движение ограничат на нескольких улицах в Ростове-на-Дону с 8 апреля

24 марта 2023, 09:13
Фото: 1MI
Движение ограничат на нескольких улицах в Ростове-на-Дону с 8 апреля
В Ростове-на-Дону с 8 апреля введут ограничения движения на нескольких улицах и ограничат максимально допустимую скорость, предупредили в городской администрации.

С 8 апреля 2023 года ограничат скорость движения машин до 40 километров в час в переулке Кривошлыковский от Упорного до улицы Буйнакской. Аналогичное ограничение будет действовать по бульвару Комарова между проспектом Королева и улицей Алой в связи с изменением схемы дорожного движения для повышения безопасности. 

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Также с этого дня в переулке Журавлева от Города Волос до Журавлева, 117 запретят стоянку и остановку автомобилей с западной стороны в связи с изменением схемы организации дорожного движения для увеличения пропускной способности.

Ранее ростовчанам сообщили, какие дороги перекроют в центре города в апреле. 

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