Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
С 8 апреля 2023 года ограничат скорость движения машин до 40 километров в час в переулке Кривошлыковский от Упорного до улицы Буйнакской. Аналогичное ограничение будет действовать по бульвару Комарова между проспектом Королева и улицей Алой в связи с изменением схемы дорожного движения для повышения безопасности.
Также с этого дня в переулке Журавлева от Города Волос до Журавлева, 117 запретят стоянку и остановку автомобилей с западной стороны в связи с изменением схемы организации дорожного движения для увеличения пропускной способности.
Ранее ростовчанам сообщили, какие дороги перекроют в центре города в апреле.