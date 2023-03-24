С 8 апреля 2023 года ограничат скорость движения машин до 40 километров в час в переулке Кривошлыковский от Упорного до улицы Буйнакской. Аналогичное ограничение будет действовать по бульвару Комарова между проспектом Королева и улицей Алой в связи с изменением схемы дорожного движения для повышения безопасности.