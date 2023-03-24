rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:15

Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Полицейские в Ростове нашли подростка, стрелявшего из травмата в ровесника

24 марта 2023, 18:15
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону полицейские установили личность мальчика, который выстрелил пластиковым шариком в 11-летнего ребенка на детской площадке, сообщают городские СМИ.

Накануне на Северном в Ростове 11-летний школьник напал на своего ровесника. Подросток на детской площадке стал требовать  деньги у пятиклассника, когда тот отказал, выстрелил ему в спину из травматического пистолета.  После этого ребенок сбежал.

Ростовчанин напал на женщину с ребенком и скончался на улице
Узнать подробнее

Пластиковый шарик угодила в лопатку. Пятиклассник отделался лишь ссадиной. Его мама написала заявление в полицию. Как сообщили изданию "Дон-24" в региональном МВД, виновника происшествия установили. Его с родителями пригласили для объяснений в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее ростовчан шокировал водитель, напавший на ребенка.

Читайте также:
«Нашел с кем силой мериться»: ростовчан шокировал водитель, напавший на ребенкаСотрудник магазина в Ростове напал на ребенка и скрутил ему рукиВ Ростове мужчина напал на играющего ребенка с перцовым баллончиком
#Алина Заярная#Дети#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Общество#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Меладзе в Ростове лишили концерта, а пассажиров автобуса после ДТП увозили на скорых
Сегодня, 15:16
В Ростове в 20-й раз пройдет «Тотальный диктант» в апреле
Сегодня, 19:04
Безработных в Ростовской области позвали служить по контракту весной 2023-го
Сегодня, 17:44
Второе за день ДТП с участием автобуса произошло в Ростове
Сегодня, 16:20
В ДДТ Таганрога заявили, что угрожавшая журналистке педагог якобы не работает там
Сегодня, 15:48
Организаторы отменных в Ростове концертов пообещали вернуть билеты
Сегодня, 15:20