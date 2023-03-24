Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Накануне на Северном в Ростове 11-летний школьник напал на своего ровесника. Подросток на детской площадке стал требовать деньги у пятиклассника, когда тот отказал, выстрелил ему в спину из травматического пистолета. После этого ребенок сбежал.
Пластиковый шарик угодила в лопатку. Пятиклассник отделался лишь ссадиной. Его мама написала заявление в полицию. Как сообщили изданию "Дон-24" в региональном МВД, виновника происшествия установили. Его с родителями пригласили для объяснений в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
Ранее ростовчан шокировал водитель, напавший на ребенка.