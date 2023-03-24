Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Силовики перекрыли движение машин по кольцу на Доватора и Мадояна в Ростове. Очевидцы сообщили, что правоохранители работают на месте в касках. 1рнд пишет, что причиной беспокойства стала подозрительная сумка. Telegram-канал «Это Ростов» утверждает, что подозрения у правоохранителей вызвала некая «ГАЗель». Сейчас машину оцепили, изучают коробки и мешки, находящиеся в ее кузове.
Помимо перекрытия самого кольца, силовики пометили некоторые здания сигнальной лентой.
Движение в районе кольца практически полностью парализовано. Водителям рекомендуют заранее продумывать свой маршрут движения, чтобы не потерять время в пробке.
Официальных комментариев об инциденте от МВД и ГИБДД пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее депутат Анатолий Вассерман рассказал, может ли Украина совершить теракты в Ростове.