Силовики перекрыли движение машин по кольцу на Доватора и Мадояна в Ростове. Очевидцы сообщили, что правоохранители работают на месте в касках. 1рнд пишет, что причиной беспокойства стала подозрительная сумка. Telegram-канал «Это Ростов» утверждает, что подозрения у правоохранителей вызвала некая «ГАЗель». Сейчас машину оцепили, изучают коробки и мешки, находящиеся в ее кузове.