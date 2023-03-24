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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Силовики перекрыли движение по кольцу на Доватора и Мадояна в Ростове

24 марта 2023, 14:02
Фото: ТГ канал rostovnovosti
Силовики перекрыли движение по кольцу на Доватора и Мадояна в Ростове

В Ростове из-за подозрительной сумки перекрыли ул. Доватора 24 марта

В Ростове силовики перекрыли движение машин по кольцу на Доватора и Мадояна, сообщают очевидцы.

Силовики перекрыли движение машин по кольцу на Доватора и Мадояна в Ростове. Очевидцы сообщили, что правоохранители работают на месте в касках. 1рнд пишет, что причиной беспокойства стала подозрительная сумка. Telegram-канал «Это Ростов» утверждает, что подозрения у правоохранителей вызвала некая «ГАЗель». Сейчас машину оцепили, изучают коробки и мешки, находящиеся в ее кузове.

Помимо перекрытия самого кольца, силовики пометили некоторые здания сигнальной лентой.

Движение в районе кольца практически полностью парализовано. Водителям рекомендуют заранее продумывать свой маршрут движения, чтобы не потерять время в пробке.

Фото: ТГ канал rostovnovosti
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Движение в районе кольца практически полностью парализовано.
Фото: Яндекс.Карты

Официальных комментариев об инциденте от МВД и ГИБДД пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее депутат Анатолий Вассерман рассказал, может ли Украина совершить теракты в Ростове.

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