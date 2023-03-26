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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Украина потратит на покупку дронов 540 миллионов долларов

26 марта 2023, 13:26
Фото: 1MI
Украина потратит на беспилотники 541 миллион долларов
Власти Украины закупят дроны на 540 миллионов рублей, пишут «Новые известия».

Президент Владимир Зеленский рассказал о покупке Украиной беспилотников. На них до конца года потратят, как минимум, 541 миллион долларов.

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Также в стране планируют наладить собственное производство дронов для нужд ВСУ. Власти заверили, что будут якобы «помогать предприятиям масштабировать свои заводы и эффективно конкурировать с зарубежными производителями».

Ранее сообщалось, что более 1,7 тысячи полицейских Ростовской области научились бороться с беспилотниками. Также правоохранители прошли подготовку по стрельбе из гранатометов, обучились бросать гранаты и вести радиообмен.

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