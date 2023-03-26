Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Президент Владимир Зеленский рассказал о покупке Украиной беспилотников. На них до конца года потратят, как минимум, 541 миллион долларов.
Также в стране планируют наладить собственное производство дронов для нужд ВСУ. Власти заверили, что будут якобы «помогать предприятиям масштабировать свои заводы и эффективно конкурировать с зарубежными производителями».
Ранее сообщалось, что более 1,7 тысячи полицейских Ростовской области научились бороться с беспилотниками. Также правоохранители прошли подготовку по стрельбе из гранатометов, обучились бросать гранаты и вести радиообмен.