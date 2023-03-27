Департамент автодорог предупредил жителей и гостей Ростова-на-Дону, что с 15 апреля в городе введут запрет на остановку и стоянку автомобилей на улице Пушкинской с 20.00 до 08.00 мск. Причиной этого назвали необходимость обновить дорожную разметку в границах проспекта Ворошиловского и переулка Доломановского.