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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

В Ростове на месяц с 15 апреля запретят парковку по ночам на улице Пушкинской

27 марта 2023, 07:12
Фото: 1MI
В Ростове на месяц с 15 апреля запретят парковку по ночам на улице Пушкинской
Водителям в Ростове-на-Дону запретят ночную парковку на улице Пушкинской, о причинах запрета рассказали в городской администрации.

Департамент автодорог предупредил жителей и гостей Ростова-на-Дону, что с 15 апреля в городе введут запрет на остановку и стоянку автомобилей на улице Пушкинской с 20.00 до 08.00 мск. Причиной этого назвали необходимость обновить дорожную разметку в границах проспекта Ворошиловского и переулка Доломановского.

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Работы будут идти в течение одного месяца, и уже после 15 мая временные ограничения на парковку будут сняты. На период проведения работ дорожники закроют знаки «Парковка» специальными чехлами, а также установят временные запрещающие знаки.

Власти обещали сообщить информацию о датах и местах проведения работ дополнительно.

Ранее в Ростове объявили о вводе ограничений на проезд транспорта в апреле.

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