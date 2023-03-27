Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Департамент автодорог предупредил жителей и гостей Ростова-на-Дону, что с 15 апреля в городе введут запрет на остановку и стоянку автомобилей на улице Пушкинской с 20.00 до 08.00 мск. Причиной этого назвали необходимость обновить дорожную разметку в границах проспекта Ворошиловского и переулка Доломановского.
Работы будут идти в течение одного месяца, и уже после 15 мая временные ограничения на парковку будут сняты. На период проведения работ дорожники закроют знаки «Парковка» специальными чехлами, а также установят временные запрещающие знаки.
Власти обещали сообщить информацию о датах и местах проведения работ дополнительно.
Ранее в Ростове объявили о вводе ограничений на проезд транспорта в апреле.