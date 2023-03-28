Навигацию 2023 года в Азово-Донском бассейне открыли раньше запланированных сроков

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В федеральном агентстве водного транспорта объявили, что благодаря благоприятным погодным условиям удалось перенести срок начала работы судоходных и гидротехнических сооружений на конец марта 2023 года.
В ведомстве уточняют, что первый барже-буксирный состав «Гелиос» вошел в границы Азово-Донского бассейна в 00.00 мск 27 марта, после чего отправился в сторону Волги на погрузку нефтепродуктов в саратовском порту.
В настоящий момент гидротехнические сооружения Нижнего Дона, навигационное оборудование и технический порт полностью подготовлены для обеспечения безопасного пропуска судов.
Судоходные компании прогнозируют, что за период навигации этого году объем водных грузоперевозок превысит отметку в девять миллионов тонн.
Ранее браконьеры Ростовской области создали неуловимые для силовиков катера.