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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:57

Навигацию 2023 года в Азово-Донском бассейне открыли раньше запланированных сроков

28 марта 2023, 11:55
Фото: donland.ru
Навигацию 2023 года в Азово-Донском бассейне открыли раньше запланированных сроков
В Ростовской области объявили, что открыли летнюю навигацию 2023 года раньше привычных сроков, об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В федеральном агентстве водного транспорта объявили, что благодаря благоприятным погодным условиям удалось перенести срок начала работы судоходных и гидротехнических сооружений на конец марта 2023 года.

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В ведомстве уточняют, что первый барже-буксирный состав «Гелиос» вошел в границы Азово-Донского бассейна в 00.00 мск 27 марта, после чего отправился в сторону Волги на погрузку нефтепродуктов в саратовском порту.

В настоящий момент гидротехнические сооружения Нижнего Дона, навигационное оборудование и технический порт полностью подготовлены для обеспечения безопасного пропуска судов.

Судоходные компании прогнозируют, что за период навигации этого году объем водных грузоперевозок превысит отметку в девять миллионов тонн.

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