Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Кстати, Демьян Бедный бывал в Ростове, в том числе и в начале двадцатых годов выступал в популярном в те годы театре «Гротеск». Тогда он подарил актерам книгу своих стихов. Некоторые из этих стихотворений были в виде мини-сцен, инсценировок поставлены в театре.
По данным краеведа Ю. А. Бибикова, к 1913 году относятся первые связи поэта с Доном. В 1930 году он встречался со строителями Сельмаша. Демьян Бедный посвятил Дону ряд стихотворений. Он бывал у нас несколько раз.
5 января 1918 года в «Правде» было опубликовано стихотворение Демьяна Бедного «Донская песня», а в 1919 году в Москве издан стихотворный сборник «Красный казак». В этом сборнике поэт призывал донское и кубанское казачество объединиться в борьбе с белогвардейцами.
В сентябре 1930 года Демьян Бедный, совершая поездку по югу страны, снова посетил Ростов. Так сложилось, что он был близок к руководству страны. Его удостаивали высоких наград и всяческих почестей.
Пропуск №3 в Кремль
Интересно, что поэт после октябрьской революции 1917 года был особо приближенным к Ленину. Некоторые исследователи утверждают, что он получил пропуск в Кремль за номером три. Только вдуматься, он был третьим человеком в стране, которому выписали такой пропуск!
В целом мне понятно, почему Демьян Бедный был близок к советскому руководству. Дело в том, что он занимался агитационный работой в Красной армии, всячески восхвалял своим творчеством партию большевиков, Ленина и Троцкого. Правда, Ленин считал, что в творчестве Демьян Бедный бывает «грубоват». Поэт был талантлив, но груб. Хотя это не помешало и Сталину с симпатией относиться к Бедному. Более того, поэт поддерживал Иосифа Виссарионовича во время внутрипартийной борьбы. Сталин это высоко ценил и, конечно, одаривал своего любимца. Преданность он ценил. У поэта была большая дача с садом, он владел одной из крупнейших частных библиотек того времени.
Говорят, что для поездок по стране Демьяну Бедному был выделен специальный вагон, в личное пользование поэта был предоставлен автомобиль «Форд».
Есть еще одна интересная деталь в его биографии. Утверждают, что когда Бедный заболел сахарным диабетом, то вместе со своей семьей и переводчиком выехал на лечение в Германию. Не каждый советский поэт или писатель мог позволить себе такое, как вы понимаете. Но Бедный был не просто советский поэт, его считали идеологическим рупором партии. И при этом Бедный жил отнюдь не бедно, простите за игру слов, то есть жил не совсем по-пролетарски.
Поэт избирался депутатом Моссовета, считался личным другом Сталина.
Атеист и безбожник
Была еще одна не очень приятная деталь, на мой взгляд, в биографии Бедного. Он был известен как воинствующий атеист и безбожник. Человек может быть неверующим, агностиком, это личное дело каждого, вопрос его взглядов, мировоззрения. Но в то время идеология страны − это было не только безбожие, а еще и воинствующий атеизм. Не будем забывать, что именно тогда, в тридцатые годы, взрывали храмы и расстреливали священников.
Именно в эти годы Бедный писал антирелигиозные стихи и басни. Был постоянным автором журнала «Безбожник у станка».
И все же несмотря на все успехи и достижения судьба приготовила Бедному испытания. С моей точки зрения, он забыл, что у авторитарных людей, вождей, таких как Сталин, друзей не бывает. Эта ошибка стоила очень дорого.
6 декабря 1930 года Секретариат ЦК ВКП (б) своим постановлением осудил стихотворные фельетоны Бедного «Слезай с печки» и «Без пощады», опубликованные в «Правде». Партийные критики творчества Бедного писали: «За последнее время в фельетонах т. Демьяна Бедного стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании „России“ и „русского“»; кроме того, последний фельетон упоминал восстания в СССР и покушения на Сталина, несмотря на запрет обсуждать подобные темы как «ложные слухи». В постановлении говорилось: «ЦК надеется, что редакции „Правды“ и „Известий“ учтут в будущем эти дефекты в писаниях т. Демьяна Бедного».
Демьян Бедный решил пожаловаться Сталину, попросить защиты у него. Но Иосиф Виссарионович не поддержал. Более того, в ответ он получил от Сталина письмо, на которое, думаю, не рассчитывал. Вождь мирового пролетариата резко критиковал Бедного: «В чем существо Ваших ошибок? Оно состоит в том, что критика недостатков жизни и быта СССР, критика обязательная и нужная, развитая Вами вначале довольно метко и умело, увлекла Вас сверх меры и, увлекши Вас, стала перерастать в Ваших произведениях в клевету на СССР, на его прошлое, на его настоящее… [Вы] стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения… что „лень“ и стремление „сидеть на печке“ является чуть ли не национальной чертой русских вообще, а значит и русских рабочих, которые, проделав Октябрьскую революцию, конечно, не перестали быть русскими. И это называется у Вас большевистской критикой! Нет, высокочтимый т. Демьян, это не большевистская критика, а клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата».
Казалось бы, после такой критики Сталина Демьяну Бедному уже никогда не быть уважаемым советским писателем. По логике того времени, поэта должны были репрессировать. Но Бедному повезло. Его не расстреляли. Правда, в июле 1938 года Бедного исключили из ВКП (б) и Союза писателей с формулировкой «за моральное разложение». Но репрессировать поэта не стали. Невероятное везение для тех лет!
После начала Великой Отечественной войны творчество Демьяна Бедного вновь стало востребованным. Ему разрешили проявить свой талант поэта в борьбе с фашистами. Но вернуть себе расположение вождя мирового пролетариата он уже не смог.
Демьян Бедный умер 25 мая 1945 года. Был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В 1956 году, уже при Хрущеве, Бедный был восстановлен в КПСС.
Честно признаюсь, я никогда не был поклонником творчества Бедного. Есть такое понятие в народе − конъюнктурщик. Вот для меня Бедный именно такой поэт. Он мог воспеть все, что ему прикажет партия. Конечно, воспевал талантливо. Но мне неприятно читать такие строки, посвященные сносу храма Христа Спасителя в Москве: «Под ломами рабочих превращается в сор / Безобразнейший храм, нестерпимый позор» (1931, «Эпоха»). В стихотворениях «Пощады нет!» (1936) и «Правда. Героическая поэма» (1937) беспощадно заклеймил Троцкого и троцкистов, назвав их иудами, бандитами и фашистами. А ведь когда-то восхвалял Троцкого. Правда, тогда так поступали многие. Многие боялись репрессий, а некоторые совершенно искренне уклонялись вместе с линией партии.
Демьян Бедный, конечно, был ярким человеком, но неоднозначным. Кстати, многие считают, что он стал одним из прототипов Ивана Бездомного в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
У любой власти всегда были свои, если так можно выразиться, придворные писатели. С моей точки зрения, именно таким писателем, ярким и страстным певцом своей неоднозначной эпохи и был Демьян Бедный.
Георгий Багдыков