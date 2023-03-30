rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

На Дону будут судить местного жителя за разбой и сексуальное насилие над девушками

30 марта 2023, 16:02
Фото: 1MI
На Дону будут судить мужчину за разбой и сексуальное насилие над девушками
В Ростовской области суд рассмотрит дело 52-летнего жителя Каменска-Шахтинского, который изнасиловал несовершеннолетнюю и принудил к иным сексуальным действиям еще двух женщин, подробности дела раскрыла пресс-служба донского СУ СК РФ.

Следователи донецкого отдела СУ СК РФ по Ростовской области завершили расследование дела в отношении 52-летнего жителя Каменска-Шахтинского, обвиняемого в разбое, изнасиловании несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера.

Следователи представили версию, согласно которой в ноябре прошлого года фигурант дела напал на 19-летнюю горожанку у парка Лиховского микрорайона и принудил ее к иным действиям сексуального характера. Через несколько дней мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку на улице Советской. При этом месяцем раньше на улице Ленина он совершил в отношении 34-летней горожанки иные действия сексуального характера.

В Ростовской области пьяный 31-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в туалете
Узнать подробнее

Следователям удалось установить и задержать подозреваемого благодаря биологическим следам, оставленным злоумышленником, который ранее был судим за аналогичные преступления. Сейчас дончанин заключен под стражу, он признал свою вину в полном объеме.

Материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Ростовской области огласили приговоры подросткам, которые насиловали 14-летнюю девочку.

Читайте также:
В Ростовской области пьяный 31-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в туалетеВ Ростовской области мужчина избил и изнасиловал женщину прямо на пляжеЖитель в Ростовской области вышел из тюрьмы и изнасиловал школьницу 8 ноября
#Надежда Пустяк#Происшествие#Суд#Преступность#Преступление#Нападение#Разбой#Изнасилование#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Каменск-Шахтинский
Подпишитесь
В Ростове на улице нашли пакет с боевыми патронами, а на Дону запретили проезд фур
Сегодня, 15:08
Ростовский климатолог Иошпа назвал снегопад 30 марта самым поздним с 1995 года
Сегодня, 14:56
Машины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской области
Сегодня, 14:56
Ростовский климатолог Иошпа назвал снегопад 30 марта самым поздним с 1995 года
Сегодня, 14:56
Ростовский депутат Бородай рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ
Сегодня, 08:48
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
28 марта 07:22