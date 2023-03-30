На Дону будут судить мужчину за разбой и сексуальное насилие над девушками

Следователи представили версию, согласно которой в ноябре прошлого года фигурант дела напал на 19-летнюю горожанку у парка Лиховского микрорайона и принудил ее к иным действиям сексуального характера. Через несколько дней мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку на улице Советской. При этом месяцем раньше на улице Ленина он совершил в отношении 34-летней горожанки иные действия сексуального характера.