На Дону будут судить мужчину за разбой и сексуальное насилие над девушками

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Следователи донецкого отдела СУ СК РФ по Ростовской области завершили расследование дела в отношении 52-летнего жителя Каменска-Шахтинского, обвиняемого в разбое, изнасиловании несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера.
Следователи представили версию, согласно которой в ноябре прошлого года фигурант дела напал на 19-летнюю горожанку у парка Лиховского микрорайона и принудил ее к иным действиям сексуального характера. Через несколько дней мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку на улице Советской. При этом месяцем раньше на улице Ленина он совершил в отношении 34-летней горожанки иные действия сексуального характера.
Следователям удалось установить и задержать подозреваемого благодаря биологическим следам, оставленным злоумышленником, который ранее был судим за аналогичные преступления. Сейчас дончанин заключен под стражу, он признал свою вину в полном объеме.
Материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в Ростовской области огласили приговоры подросткам, которые насиловали 14-летнюю девочку.