Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:20
Updated Сегодня, 20:20
По информации «Южной Службы Новостей», задержали Юрову и начальника Управления судебного департамента Андрея Рощевского, после чего повезли в Москву для выяснения всех обстоятельств. Издание уточнило, что в Ростовском областном суде якобы прошли обыски.
«Возбуждено уголовное дело, которое связано с профессиональной деятельностью Юровой», — говорится в публикации.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее СМИ писали, что у Юровой якобы нашли крупную сумму денег, дорогие часы и вещи люксовых брендов. Материал на эту тему читайте по ссылке.