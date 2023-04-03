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Стало известно о задержании председателя совета судей Ростовской области Юровой

3 апреля 2023, 20:13
Фото: 1MI
Силовики задержали председателя совета судей Ростовской области Татьяну Юрову, сообщают СМИ.

По информации «Южной Службы Новостей», задержали Юрову и начальника Управления судебного департамента Андрея Рощевского, после чего повезли в Москву для выяснения всех обстоятельств. Издание уточнило, что в Ростовском областном суде якобы прошли обыски.

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«Возбуждено уголовное дело, которое связано с профессиональной деятельностью Юровой», — говорится в публикации.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее СМИ писали, что у Юровой якобы нашли крупную сумму денег, дорогие часы и вещи люксовых брендов. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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