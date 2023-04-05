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«Война за парковку»: ростовчанке залили машину химикатами

5 апреля 2023, 05:44
Фото: 1mi

Неизвестные в Ростове-на-Дону залили машину химикатами и уничтожили покрытие

В Ростове-на-Дону машину местной жительницы залили химикатами и испортили покрытие, сообщила она в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчанка вышла к своему припаркованному автомобилю и заметила разводы, которыми оказались химикаты. Просто так отмыть это не удалось, так как они уничтожили лакокрасочное покрытие. 

Кто это сделал, остается загадкой, но пользователи в комментариях предположили, что кто-то отомстил за парковку. 

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«Лютой местью пахнет, просто так машину не будут смывкой поливать», — заявили ростовчане.

«Войны за парковку», — пишут горожане.

«В любой ситуации это не выход. Машина не дорогая, покраска будет как 20% ее стоимости», — сообщили местные жители.

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