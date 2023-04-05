«Война за парковку»: ростовчанке залили машину химикатами

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Ростовчанка вышла к своему припаркованному автомобилю и заметила разводы, которыми оказались химикаты. Просто так отмыть это не удалось, так как они уничтожили лакокрасочное покрытие.
Кто это сделал, остается загадкой, но пользователи в комментариях предположили, что кто-то отомстил за парковку.
«Лютой местью пахнет, просто так машину не будут смывкой поливать», — заявили ростовчане.
«Войны за парковку», — пишут горожане.
«В любой ситуации это не выход. Машина не дорогая, покраска будет как 20% ее стоимости», — сообщили местные жители.
Ранее видео нападения автохама на пешехода в Азове попало в Сеть.