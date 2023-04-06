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Госэкспертиза одобрила реконструкцию зданий бывшего винзавода Ростова

6 апреля 2023, 19:03
Фото: Яндекс. Карты
Госэкспертиза одобрила реконструкцию зданий бывшего винзавода Ростова
В Ростове одобрили реконструкцию строений винзавода на проспекте Буденновском под офисные здания, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В понедельник, 3 апреля, ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустило положительное заключение на проект реконструкции строений по адресу проспект Буденновский, 70/234 в офисные здания, деловое управление.

Госэкспертиза в Ростове одобрила проект ТЦ на месте винзавода на Буденновском
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Застройщиком выступит сам ООО «ВИНЗАВОДЪ», при этом, напомним, в сентябре экспертиза уже одобрила одну из версий проекта реконструкции, благодаря чему здания должны были переоборудовать в ТЦ.

Между тем, с момента начала обсуждений реконструкции зданий на территории винного завода планировали сделать и торговый центр, и креативное пространство за 1,5 миллиарда рублей.

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