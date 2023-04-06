Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
В понедельник, 3 апреля, ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустило положительное заключение на проект реконструкции строений по адресу проспект Буденновский, 70/234 в офисные здания, деловое управление.
Застройщиком выступит сам ООО «ВИНЗАВОДЪ», при этом, напомним, в сентябре экспертиза уже одобрила одну из версий проекта реконструкции, благодаря чему здания должны были переоборудовать в ТЦ.
Между тем, с момента начала обсуждений реконструкции зданий на территории винного завода планировали сделать и торговый центр, и креативное пространство за 1,5 миллиарда рублей.