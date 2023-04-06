Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Автор обратился к главе Минкульта региона Татьяне Лихачевой, попросив использовать собственные возможности для отмены выступления, запланированного на 8 июня. Причиной он назвал ряд высказываний артиста на тему СВО в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой.
В частности, активист заявил, что рэпер пренебрежительно высказался о действиях России, когда произнес фразу «смотрим кино дальше».
«Что именно артист называет „кино“ - обстрелы Донбасса или теракты укронацистских диверсантов в российских городах», — говорится в тексте обращения. Автора возмутили и слова Басты, что он мог бы уехать за границу, если бы не дела в России и отказ супруги менять место жительства.
«Подобное поведение показывает нам пример потенциального релоканта, а то и предателя интересов страны», — сказано в обращении к министру.
Между тем, Life со ссылкой на источник написал, что министерство культуры проверяет рэпера Басту после его интервью. Но официальной информации о проверке не поступало, она уточняется.
Ранее Баста рассказал, как выступал с Канье Уэстом в Казахстане у олигарха.