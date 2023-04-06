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Концерты ростовского рэпера Басты могут отменить после интервью об СВО

6 апреля 2023, 10:26
Фото: Gazgolder/cc by sa/wikimedia.org
Активисты требуют отменить концерт ростовчанина Басты из-за заявлений про СВО
Один из активистов потребовал отменить в Ставрополе концерт рэпера Басты из Ростова-на-Дону из-за его заявлений по поводу спецоперации, фото обращения он опубликовал в Telegram-канале.

Автор обратился к главе Минкульта региона Татьяне Лихачевой, попросив использовать собственные возможности для отмены выступления, запланированного на 8 июня. Причиной он назвал ряд высказываний артиста на тему СВО в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой.

В частности, активист заявил, что рэпер пренебрежительно высказался о действиях России, когда произнес фразу «смотрим кино дальше».

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«Что именно артист называет „кино“ - обстрелы Донбасса или теракты укронацистских диверсантов в российских городах», — говорится в тексте обращения. Автора возмутили и слова Басты, что он мог бы уехать за границу, если бы не дела в России и отказ супруги менять место жительства.

«Подобное поведение показывает нам пример потенциального релоканта, а то и предателя интересов страны», — сказано в обращении к министру.

Между тем, Life со ссылкой на источник написал, что министерство культуры проверяет рэпера Басту после его интервью. Но официальной информации о проверке не поступало, она уточняется.

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