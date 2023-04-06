«Что именно артист называет „кино“ - обстрелы Донбасса или теракты укронацистских диверсантов в российских городах», — говорится в тексте обращения. Автора возмутили и слова Басты, что он мог бы уехать за границу, если бы не дела в России и отказ супруги менять место жительства.