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Депутат назвал странный факт кадровой политики судебной системы в Ростовской области

7 апреля 2023, 08:46
Фото: 1MI
Депутат назвал странный факт кадровой политики судебной системы в Ростовской области
В конкурсе на замещение вакантной должности судьи в Ростовской области всегда присутствует один кандидат, сообщил RostovGazeta депутат Евгений Федяев.

Депутат подчеркивает, что не знаком с кадровой политикой судебной системы в других регионах. Но то, что происходит в Ростовской области, его удивляет.

Собеседник отмечает, что за пять лет работы депутатом, ни разу не видел, чтобы в конкурсе на замещение вакантной должности судьи присутствовала конкуренция.

«Мы, депутаты, назначаем мировых судей, которых нам на согласование дает Ростовский областной суд, а утверждает квалификационная коллегия Ростовского облсуда. Я обратил внимание, что в конкурсном отборе всегда участвует один кандидат», — говорит Евгений Федяев.

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При этом, добавляет депутат, в итогах сдачи квалификационного экзамена, нередко у кандидата стоят тройки.

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