Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Депутат подчеркивает, что не знаком с кадровой политикой судебной системы в других регионах. Но то, что происходит в Ростовской области, его удивляет.
Собеседник отмечает, что за пять лет работы депутатом, ни разу не видел, чтобы в конкурсе на замещение вакантной должности судьи присутствовала конкуренция.
«Мы, депутаты, назначаем мировых судей, которых нам на согласование дает Ростовский областной суд, а утверждает квалификационная коллегия Ростовского облсуда. Я обратил внимание, что в конкурсном отборе всегда участвует один кандидат», — говорит Евгений Федяев.
При этом, добавляет депутат, в итогах сдачи квалификационного экзамена, нередко у кандидата стоят тройки.
Подробнее в материале: «Эффект накопленной усталости»: что происходит в Ростовском судебном корпусе