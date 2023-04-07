Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Изначально с иском в суд обратилась сербская компания, потребовавшая от структуры «Группы Агроком» более 437 миллионов рублей. По информации СМИ, компания считает, что ей не доплатили по контракту при строительства отеля Hyatt Regency в Ростове.
Теперь структура «Группы Агроком» направила встречный иск, в котором, по данным «Коммерсанта», хочет взыскать свыше 130 миллионов рублей.
«Финансовые претензии к строителям „МКЦ-Девелопмент“ обосновал нарушением требований договора. Сербская компания якобы снизила качество работ», — пишет издание.
Напомним, что олигарх Саввиди из Ростовской области попал на 1725-е место богатейших людей Земли.