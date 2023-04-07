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Структура миллиардера Саввиди хочет засудить строителя отеля Hyatt в Ростове

7 апреля 2023, 06:50
Фото: donland.ru
Структура миллиардера Саввиди хочет засудить строителя отеля Hyatt в Ростове
Компания «МКЦ-Девелопмент», являющаяся структурой «Группы Агроком» Ивана Саввиди, подала иск к стройкомпании «Энергопроект Високоградня А. О. Белград», говорится в материалах Арбитражного суда Ростовской области.

Изначально с иском в суд обратилась сербская компания, потребовавшая от структуры «Группы Агроком» более 437 миллионов рублей. По информации СМИ, компания считает, что ей не доплатили по контракту при строительства отеля Hyatt Regency в Ростове.

Теперь структура «Группы Агроком» направила встречный иск, в котором, по данным «Коммерсанта», хочет взыскать свыше 130 миллионов рублей.

Олигарх Саввиди из Ростовской области попал на 1725-е место богатейших людей Земли
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«Финансовые претензии к строителям „МКЦ-Девелопмент“ обосновал нарушением требований договора. Сербская компания якобы снизила качество работ», — пишет издание.

Напомним, что олигарх Саввиди из Ростовской области попал на 1725-е место богатейших людей Земли.

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