«Это не ресторан, скорее бистро и то не самого лучшего качества. Обстановка симпатичная и подача блюд хорошая, а сами блюда нет, нет и нет. Но в заведении стиль не главный определяющий фактор, а все же кухня, которая, к сожалению, ничем нас не порадовала. Я не рекомендую, из всего, что мы заказали, ничего не понравилось», — говорится в отзывах.