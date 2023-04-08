rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Изображение материала

Назван топ лучших ресторанов в Ростове-на-Дону

8 апреля 2023, 03:06
Фото: outcast-india/unsplash
Топ лучших ресторанов в Ростове-на-Дону
Сервис 2ГИС назвал более тысячи лучших заведений общепита в 31 городе России, в том числе в Ростове-на-Дону. Какие из них пришлись по душе местным жителям и чти они думают о заведениях, в материале RostovGazeta.

Лидеров в России определили на основе предпочтений 33 миллионов пользователей в этих городах. В результате выбрали лучшие заведения общепита.

Отзывы о кавказском бистро Burka в Ростове

Несмотря на то, что это заведение получило четыре балла из пяти возможных, оно было отмечено премией. Всего о нем оставили более 20 отзывов, некоторые из которых оказались негативными.

«Плохо, части блюд в меню нет, стоп-лист отсутствует. Часть напитков из меню также не получилось заказать. В итоге из заказанного принесли салаты и выпечку, ушли голодными и злыми. Менеджер к нам даже не подошла, не рекомендую к посещению данное заведение», — говорится в отзывах.

«Обслуживание низкого качества», — заявляют клиенты.

«Супер. Обслуживание — выше всяких похвал. Кухня — просто превосходно. Вкусно, недорого, чисто, красивая подача», — пишут довольные клиенты.

Отзывы о кавказском бистро Burka в РостовеОтзывы о кавказском бистро Burka в Ростове
Отзывы о кавказском бистро Burka в Ростове
Фото: Яндекс.Карты

Отзывы о лаунж-баре «Мао»

Это заведение расположено на улице Социалистической, оно набрало 4,7 балла из пяти. О нем оставили более 70 отзывов, в которых, в том числе есть жалобы.

«Ничего не ел из меню, но не понравился интерьер. Очень шумно», — считают гости.

«Пиво ужасное, кислое и такое чувство, что водой разбавленное. Официант сказала, что оно свежее, поменять отказались. Это место испортилось, не рекомендую, больше не посетим данное заведение», — пожаловались посетители.

«Очень уютно с мужем отметили мой день рождения. Вкусно, порции еды приличные, коктейли тоже хороши. Мягкие диванчики с подушками на четыре человека за шторками», — пишут ростовчане.

Отзывы о лаунж-баре «Мао»Отзывы о лаунж-баре «Мао»
Отзывы о лаунж-баре «Мао»
Фото: Яндекс.Карты

Отзывы о кафе Kikchak в Ростове-на-Дону

Это заведение, расположенное на улице Большой Садовой, сумело набрать 4,9 балла. Посетители успели оставить о нем более 830 отзывов.

«Сотрудница решила подмести в зале в тот момент, когда мы ели за нижним столом, мела с коврика на входе прямиком на наш столик, я в шоке. Конечно, я сделала замечание. Это недопустимо и нарушает санитарные правила», — возмутились клиенты.

«Не понимаю восторженных отзывов — обычный ролл. Куча майонеза, курица холодная, нет морковки. Вряд ли зайду еще раза», — сообщил разочарованный гость.

«Отличное место. Часто бываем, всегда на высоте», — говорится в отзывах.

Отзывы о кафе Kikchak в Ростове-на-ДонуОтзывы о кафе Kikchak в Ростове-на-Дону
Отзывы о кафе Kikchak в Ростове-на-Дону
Фото: Яндекс.Карты

Отзывы о ресторане «Онегин Дача» в Ростове-на-Дону

Работающее на проспекте Чехова заведение набрало 4,1 балла из 5. Есть несколько отрицательных отзывов, в которых люди жалуются на обслуживание и сами блюда.

В Ростове-на-Дону ресторан начало уносить по реке Дон днем 26 февраля
Узнать подробнее

«Несмотря на прекрасную кухню и бар, обслуживание оставило пренеприятнейшее впечатление о заведении. Ожидание блюд до 1,5 часа недопустимо, как и бесчисленные ошибки официанта — от незасервированного стола до внесения в счет лишних позиций. Желания посещать заведение еще раз нет, ожидали от заведения большего», — сообщают расстроенные посетители.

«Обычная столовка… Больше пафоса, еда невкусная, и мы расстроились. Из шести блюд нам понравились полтора — крабовый салат и клюквенный морс», — пишут ростовчане.

«Красивое удобное место для встреч, интерьер выше всяких похвал, сервис на уровне», — оставили клиенты положительный отзыв.

Отзывы о ресторане «Онегин Дача» в Ростове-на-ДонуОтзывы о ресторане «Онегин Дача» в Ростове-на-Дону
Отзывы о ресторане «Онегин Дача» в Ростове-на-Дону
Фото: Яндекс.Карты

Отзывы о ресторане «Лариса жарит» в Ростове

Это заведение расположено в переулке Семашко и оно набрало 4,7 балла.

«Это не ресторан, скорее бистро и то не самого лучшего качества. Обстановка симпатичная и подача блюд хорошая, а сами блюда нет, нет и нет. Но в заведении стиль не главный определяющий фактор, а все же кухня, которая, к сожалению, ничем нас не порадовала. Я не рекомендую, из всего, что мы заказали, ничего не понравилось», — говорится в отзывах.

«В этом заведении отлично все — кухня, обслуживание, интерьер», — считают довольные гости.

Отзывы о ресторане «Лариса жарит» в РостовеОтзывы о ресторане «Лариса жарит» в Ростове
Отзывы о ресторане «Лариса жарит» в Ростове
Фото: Анна Н / Яндекс.Карты

Отзывы о грузинском бистро «Хинкали и Эклеры»

Заведение, набравшее 4,6 балла, также было отмечено премией. Отзывы о нем оставляют, как хорошие, так и плохие.

«Плохое обслуживание. Невозможно дозваться официантов. Все очень долго. Каждый раз, нет ни меню, ни заказа», — жалуются посетители.

Какие ростовские рестораны могут стать лучшими в России
Узнать подробнее

«Заказали хинкали на доставку. Хуже хинкали в жизни не ел. Фарш абсолютно несъедобен, а тесто разваливалось. В жизни такого не видел, бабушка сразу вспомнила голодовку в 90-е», — написал клиент.

«Работа с посетителями на высоком уровне, все очень вкусно, рекомендую к посещению», — хвалят заведение другие посетители.

Отзывы о грузинском бистро «Хинкали и Эклеры»Отзывы о грузинском бистро «Хинкали и Эклеры»
Отзывы о грузинском бистро «Хинкали и Эклеры»
Фото: Asif Masimov/cc by sa/wikimedia

Отзывы о ресторане 1460 в Ростове

Ресторан находится на Буденновском проспекте и в сервисе 2ГИС посетители жалуются в основном на качество обслуживания.

«Менеджер просто хамло, а еда вкусная, жалко аппетит у вас будет испорчен», — делают выводы гости.

«Худшего обслуживания я не встречала никогда. Интерьер, обстановка и еда на высшем уровне. Но качество обслуживания ужасное. Перепутали два заказа, 30 минут несли напитки, 2,5 часа ждали горячее, некорректно официант описывает блюда из меню. В итоге испорченные вечер и настроение», — расстроились ростовчане.

«Любимое место в городе, сервис, интерьер, кухня — все на высшем уровне», — хвалят заведение другие клиенты.

Отзывы о ресторане 1460 в РостовеОтзывы о ресторане 1460 в Ростове
Отзывы о ресторане 1460 в Ростове
Фото: Екатерина Бакуменко / Яндекс.Карты
Читайте также:
Какие ростовские рестораны могут стать лучшими в РоссииВ Ростове-на-Дону ресторан начало уносить по реке Дон днем 26 февраляЛогвиненко рассказал, как в Ростове построили ресторан вместо выставочного центра
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ресторан в Ростове#Кафе в Ростове#Еда в Ростове#Рейтинг кафе#Отзывы о кафе
Подпишитесь
Ремонт трассы «М-4 „Дон“ приостановят летом, чтобы избежать пробок
Сегодня, 06:29
«Быстро давали потомство»: откуда появились и как прижились белки в парках Ростова
Сегодня, 06:16
Власти в Ростовской области назвали точные причины пробки в 100 км на М-4 «Дон»
Сегодня, 05:42
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 10 и по 16 апреля
Сегодня, 04:48
Какая недвижимость есть у сотрудников Ростовского облсуда, где произошел скандал
Сегодня, 03:13
Эксперт рассказал, как и зачем проверять продукты по QR-коду в Ростове
Вчера, 17:15