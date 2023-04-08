Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Лидеров в России определили на основе предпочтений 33 миллионов пользователей в этих городах. В результате выбрали лучшие заведения общепита.
Несмотря на то, что это заведение получило четыре балла из пяти возможных, оно было отмечено премией. Всего о нем оставили более 20 отзывов, некоторые из которых оказались негативными.
«Плохо, части блюд в меню нет, стоп-лист отсутствует. Часть напитков из меню также не получилось заказать. В итоге из заказанного принесли салаты и выпечку, ушли голодными и злыми. Менеджер к нам даже не подошла, не рекомендую к посещению данное заведение», — говорится в отзывах.
«Обслуживание низкого качества», — заявляют клиенты.
«Супер. Обслуживание — выше всяких похвал. Кухня — просто превосходно. Вкусно, недорого, чисто, красивая подача», — пишут довольные клиенты.
Это заведение расположено на улице Социалистической, оно набрало 4,7 балла из пяти. О нем оставили более 70 отзывов, в которых, в том числе есть жалобы.
«Ничего не ел из меню, но не понравился интерьер. Очень шумно», — считают гости.
«Пиво ужасное, кислое и такое чувство, что водой разбавленное. Официант сказала, что оно свежее, поменять отказались. Это место испортилось, не рекомендую, больше не посетим данное заведение», — пожаловались посетители.
«Очень уютно с мужем отметили мой день рождения. Вкусно, порции еды приличные, коктейли тоже хороши. Мягкие диванчики с подушками на четыре человека за шторками», — пишут ростовчане.
Это заведение, расположенное на улице Большой Садовой, сумело набрать 4,9 балла. Посетители успели оставить о нем более 830 отзывов.
«Сотрудница решила подмести в зале в тот момент, когда мы ели за нижним столом, мела с коврика на входе прямиком на наш столик, я в шоке. Конечно, я сделала замечание. Это недопустимо и нарушает санитарные правила», — возмутились клиенты.
«Не понимаю восторженных отзывов — обычный ролл. Куча майонеза, курица холодная, нет морковки. Вряд ли зайду еще раза», — сообщил разочарованный гость.
«Отличное место. Часто бываем, всегда на высоте», — говорится в отзывах.
Работающее на проспекте Чехова заведение набрало 4,1 балла из 5. Есть несколько отрицательных отзывов, в которых люди жалуются на обслуживание и сами блюда.
«Несмотря на прекрасную кухню и бар, обслуживание оставило пренеприятнейшее впечатление о заведении. Ожидание блюд до 1,5 часа недопустимо, как и бесчисленные ошибки официанта — от незасервированного стола до внесения в счет лишних позиций. Желания посещать заведение еще раз нет, ожидали от заведения большего», — сообщают расстроенные посетители.
«Обычная столовка… Больше пафоса, еда невкусная, и мы расстроились. Из шести блюд нам понравились полтора — крабовый салат и клюквенный морс», — пишут ростовчане.
«Красивое удобное место для встреч, интерьер выше всяких похвал, сервис на уровне», — оставили клиенты положительный отзыв.
Это заведение расположено в переулке Семашко и оно набрало 4,7 балла.
«Это не ресторан, скорее бистро и то не самого лучшего качества. Обстановка симпатичная и подача блюд хорошая, а сами блюда нет, нет и нет. Но в заведении стиль не главный определяющий фактор, а все же кухня, которая, к сожалению, ничем нас не порадовала. Я не рекомендую, из всего, что мы заказали, ничего не понравилось», — говорится в отзывах.
«В этом заведении отлично все — кухня, обслуживание, интерьер», — считают довольные гости.
Заведение, набравшее 4,6 балла, также было отмечено премией. Отзывы о нем оставляют, как хорошие, так и плохие.
«Плохое обслуживание. Невозможно дозваться официантов. Все очень долго. Каждый раз, нет ни меню, ни заказа», — жалуются посетители.
«Заказали хинкали на доставку. Хуже хинкали в жизни не ел. Фарш абсолютно несъедобен, а тесто разваливалось. В жизни такого не видел, бабушка сразу вспомнила голодовку в 90-е», — написал клиент.
«Работа с посетителями на высоком уровне, все очень вкусно, рекомендую к посещению», — хвалят заведение другие посетители.
Ресторан находится на Буденновском проспекте и в сервисе 2ГИС посетители жалуются в основном на качество обслуживания.
«Менеджер просто хамло, а еда вкусная, жалко аппетит у вас будет испорчен», — делают выводы гости.
«Худшего обслуживания я не встречала никогда. Интерьер, обстановка и еда на высшем уровне. Но качество обслуживания ужасное. Перепутали два заказа, 30 минут несли напитки, 2,5 часа ждали горячее, некорректно официант описывает блюда из меню. В итоге испорченные вечер и настроение», — расстроились ростовчане.
«Любимое место в городе, сервис, интерьер, кухня — все на высшем уровне», — хвалят заведение другие клиенты.