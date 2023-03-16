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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Какие ростовские рестораны могут стать лучшими в России

16 марта 2023, 07:18
Фото: 1MI
Какие ростовские рестораны могут стать лучшими в России

Три ресторана в Ростове-на-Дону попали в шорт-лист национальной премии Where to Eat

Работающие в Ростове-на-Дону рестораны могут победить в национальной премии Where to Eat, сообщили организаторы.

На сайте премии они опубликовали шорт-лист, в который вошли заведения из нескольких регионов страны. В том числе в списке можно увидеть три ресторана из Ростова.

В донской столице оценили заведения Leo Wine & Kitchen, La Fabbrica и «ОнегинДача». Церемония награждения состоится в апреле.

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Добавим, что премию учредила в 2013 году ассоциация российских гастрономических журналистов. Теперь каждый год составляют рейтинги лучших заведений страны.

Ранее в Ростове у сотрудников «Суши Wok» не нашли медкнижек, зато выявили сальмонеллу. 

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