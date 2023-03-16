Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
На сайте премии они опубликовали шорт-лист, в который вошли заведения из нескольких регионов страны. В том числе в списке можно увидеть три ресторана из Ростова.
В донской столице оценили заведения Leo Wine & Kitchen, La Fabbrica и «ОнегинДача». Церемония награждения состоится в апреле.
Добавим, что премию учредила в 2013 году ассоциация российских гастрономических журналистов. Теперь каждый год составляют рейтинги лучших заведений страны.
Ранее в Ростове у сотрудников «Суши Wok» не нашли медкнижек, зато выявили сальмонеллу.