Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Подрядчика выберут в рамках электронного аукциона, начальная цена контракта составляет 10,9 миллиона рублей. Заказчиком выступает управление наружной рекламой города.
«Установка красочных композиций украсит город, создаст праздничное настроение и обеспечит положительное эмоциональное восприятие их людьми», — говорится в описании к аукциону.
В техническом задании указано, что по городу развесят флаги и тематические панно. Планируется украсить несколько городских объектов, в том числе Дворец творчества детей и молодежи, площадь Гагарина, проспект Шолохова, площадь перед входом в парк имени Максима Горького.
О том, какие мероприятия проведут в честь 9 Мая, читайте в материале RostovGazeta.