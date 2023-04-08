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Стало известно, сколько потратят на украшение Ростова-на-Дону ко Дню Победы

8 апреля 2023, 07:26
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на комплексное оформление города к празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне потратят до 10,9 миллиона рублей, говорится на сайте Госзакупок.

Подрядчика выберут в рамках электронного аукциона, начальная цена контракта составляет 10,9 миллиона рублей. Заказчиком выступает управление наружной рекламой города.

«Установка красочных композиций украсит город, создаст праздничное настроение и обеспечит положительное эмоциональное восприятие их людьми», — говорится в описании к аукциону.

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В техническом задании указано, что по городу развесят флаги и тематические панно. Планируется украсить несколько городских объектов, в том числе Дворец творчества детей и молодежи, площадь Гагарина, проспект Шолохова, площадь перед входом в парк имени Максима Горького.

О том, какие мероприятия проведут в честь 9 Мая, читайте в материале RostovGazeta.

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