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В Новочеркасске собака напала на местную жительницу на детской площадке в апреле

8 апреля 2023, 06:01
Фото: 1mi
В Новочеркасске отловили собаку, которая напала на женщину на улице, сообщили в городской администрации.

Происшествие случилось на улице Матросова, где на детской площадке на женщину набросилась собака и покусала ее. Очевидцы обратились в мэрию, после чего прибыла бригада ловцов, которая забрала агрессивное животное.

«Теперь необходимо найти хозяев собаки, им предстоит понести ответственность за случившееся. Если она безнадзорная, на улицы ее уже не вернут», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что пострадавшую госпитализировали с многочисленными ранами. Власти пообещали оказать ей необходимую помощь.

«Сколько нужно таких ситуаций, чтобы бродячие собаки исчезали с улиц нашего города? Хотелось бы узнать ответ», — поинтересовались пользователи в соцсетях.

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