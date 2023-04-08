Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Происшествие случилось на улице Матросова, где на детской площадке на женщину набросилась собака и покусала ее. Очевидцы обратились в мэрию, после чего прибыла бригада ловцов, которая забрала агрессивное животное.
«Теперь необходимо найти хозяев собаки, им предстоит понести ответственность за случившееся. Если она безнадзорная, на улицы ее уже не вернут», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавшую госпитализировали с многочисленными ранами. Власти пообещали оказать ей необходимую помощь.
«Сколько нужно таких ситуаций, чтобы бродячие собаки исчезали с улиц нашего города? Хотелось бы узнать ответ», — поинтересовались пользователи в соцсетях.