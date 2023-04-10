Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Строительные работы должны провести в переулке 1-й Машиностроительный. А застройщиком выступает компания «Эмпилс-цинк».
Напомним, что планируется перенести производство с центра Ростова в район Западного, что вызывает опасения у жителей микрорайона Левенцовский. Дело в том, что ранее «Эмпилс» уже был оштрафован за выбросы в воздух загрязняющих веществ от лакокрасочного производства.
Расширенный материал на тему реализации этого проекта читайте по ссылке.