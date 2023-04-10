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«Эмпилс» получил разрешение на строительство предприятия цинковых белил

10 апреля 2023, 10:11
Фото: Peretz Partensky/cc by/flickr.com
«Эмпилс» получил разрешение на строительство предприятия цинковых белил
Проект строительства завода цинковых белил в Ростове-на-Дону получил положительное заключение госэкспертизы, говорится на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительные работы должны провести в переулке 1-й Машиностроительный. А застройщиком выступает компания «Эмпилс-цинк».

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Напомним, что планируется перенести производство с центра Ростова в район Западного, что вызывает опасения у жителей микрорайона Левенцовский. Дело в том, что ранее «Эмпилс» уже был оштрафован за выбросы в воздух загрязняющих веществ от лакокрасочного производства.

Расширенный материал на тему реализации этого проекта читайте по ссылке. 

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