Напомним, что планируется перенести производство с центра Ростова в район Западного, что вызывает опасения у жителей микрорайона Левенцовский. Дело в том, что ранее «Эмпилс» уже был оштрафован за выбросы в воздух загрязняющих веществ от лакокрасочного производства.