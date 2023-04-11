rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Изображение материала

Стало известно, когда в Ростове можно посмотреть репетиции к Параду Победы 9 Мая

11 апреля 2023, 10:07
Фото: 1MI
Стало известно, когда в Ростове начнутся репетиции к Параду Победы 9 Мая
Локально участники Парада Победы в Ростове уже начали свои репетиции, пишут СМИ.

В Ростове продолжается активная подготовка к 9 Мая. Власти города уже рассказали об украшениях, которые появятся на улицах и площадях уже в конце апреля. Однако о репетициях Парада Победы официально мэрия и пресс-служба Южного военного округа пока не сообщали.

Источник «КП — Ростов-на-Дону» сообщил, что локально участники парада уже участвуют в репетициях. Даты генеральных репетиций пока неизвестны. Как правило, они выпадают на ночь с 3 по 5 мая, а также на первую половину дня 7 мая.

Стало известно, как украсят Ростов к 9 Мая
Узнать подробнее

В дни репетиций в Ростове перекрывают проезд на Театральной площади и Театральном проспекте от улицы Горького до Социалистической, а также в районе улиц Горького и Ченцова от Крепостного переулка до улицы Каяни.

Остается загадкой и проведение праздничного салюта в Ростове 9 мая. В Донецке Ростовской области власти решили отказаться от фейерверка, так как посчитали его неуместным в условиях СВО.

Читайте также:
Власти Донецка в Ростовской области решили отказаться от фейерверков 9 маяВ Ростовской области могут отказаться от салюта на 9 МаяСтало известно, как украсят Ростов к 9 Мая
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ростовская область#9 Мая#9 Мая в Ростовской области#Парад Победы в Ростове#Праздники в Ростове#Репетиции Парада Победы в Ростове
Подпишитесь
В СК РФ раскрыли подробности преступной схемы главаря полицейской ОПГ Ростова Рыбалко
Сегодня, 11:56
Более 40 обысков провели у ростовских полицейских
Сегодня, 11:12
Более 20 ростовских полицейских заподозрили в организации преступной группы
Сегодня, 10:59
Неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове
Сегодня, 10:21
Стало известно, где прошли обыски в полиции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:17
«Новые люди» пойдут на выборы в ростовское Заксобрание
Сегодня, 07:36