Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В Ростове продолжается активная подготовка к 9 Мая. Власти города уже рассказали об украшениях, которые появятся на улицах и площадях уже в конце апреля. Однако о репетициях Парада Победы официально мэрия и пресс-служба Южного военного округа пока не сообщали.
Источник «КП — Ростов-на-Дону» сообщил, что локально участники парада уже участвуют в репетициях. Даты генеральных репетиций пока неизвестны. Как правило, они выпадают на ночь с 3 по 5 мая, а также на первую половину дня 7 мая.
В дни репетиций в Ростове перекрывают проезд на Театральной площади и Театральном проспекте от улицы Горького до Социалистической, а также в районе улиц Горького и Ченцова от Крепостного переулка до улицы Каяни.
Остается загадкой и проведение праздничного салюта в Ростове 9 мая. В Донецке Ростовской области власти решили отказаться от фейерверка, так как посчитали его неуместным в условиях СВО.