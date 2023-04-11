В Ростове продолжается активная подготовка к 9 Мая. Власти города уже рассказали об украшениях, которые появятся на улицах и площадях уже в конце апреля. Однако о репетициях Парада Победы официально мэрия и пресс-служба Южного военного округа пока не сообщали.