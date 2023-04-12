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Когда может пройти ночная репетиция парада Победы в Ростове-на-Дону к 9 Мая

12 апреля 2023, 15:25
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне проведут сотни мероприятий, в том числе парад Победы. Но перед этим организуют несколько репетиций, когда они могут пройти, в материале RostovGazeta.

Когда можно посмотреть репетицию парада Победы в Ростове

Локально участники парада уже участвуют в отработке движений, но о датах генеральных репетиций информации пока не было. Обычно они проходят в ночное время с 3 по 5 мая, а также на первую половину дня 7 мая.

В эти периоды для автомобилистов перекрывают Театральную площадь, а также участки в районе районе улиц Горького и Ченцова от Крепостного переулка до улицы Каяни.

Какие мероприятия пройдут в честь 9 Мая в Ростове

Всего в честь 9 Мая в городе проведут около 400 мероприятий, в том числе шествие Бессмертного полка. Праздничные мероприятия состоятся и в пунктах временного размещения граждан.

Стало известно, когда в Ростове можно посмотреть репетиции к Параду Победы 9 Мая
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А с 1 по 8 мая организуют концертные программы на улицах, которые получили названия в честь героев ВОВ. Военный парад начнется 9 мая в 10 часов утра на Театральной площади.

Также известно, что на комплексное оформление города к празднованию 78-й годовщины победы направят до 10,9 миллиона рублей. На что потратят эти деньги, читайте в материале RostovGazeta.

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