Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Локально участники парада уже участвуют в отработке движений, но о датах генеральных репетиций информации пока не было. Обычно они проходят в ночное время с 3 по 5 мая, а также на первую половину дня 7 мая.
В эти периоды для автомобилистов перекрывают Театральную площадь, а также участки в районе районе улиц Горького и Ченцова от Крепостного переулка до улицы Каяни.
Всего в честь 9 Мая в городе проведут около 400 мероприятий, в том числе шествие Бессмертного полка. Праздничные мероприятия состоятся и в пунктах временного размещения граждан.
А с 1 по 8 мая организуют концертные программы на улицах, которые получили названия в честь героев ВОВ. Военный парад начнется 9 мая в 10 часов утра на Театральной площади.
Также известно, что на комплексное оформление города к празднованию 78-й годовщины победы направят до 10,9 миллиона рублей. На что потратят эти деньги, читайте в материале RostovGazeta.