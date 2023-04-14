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Стало известно об аресте прокурора в Ростове-на-Дону до 13 июня

14 апреля 2023, 13:36
Фото: 1MI
Стало известно об аресте прокурора в Ростове-на-Дону
Суд арестовал на два месяца прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александра Алексеева, которого подозревают в получении взятки, сообщает Telegram-канал Don_mash.

Ранее СМИ писали, что подозреваемого задержали якобы за получение взятки в размере 1,3 миллиона рублей за помощь человеку, оказавшемуся под следствием. Издания уточняли, что последнему должны были изменить меру пресечения и прекратить в отношении него уголовное преследование.

«Алексеева арестовали на два месяца, в СИЗО он пробудет до 13 июня», — пишет Telegram-канал. Официальной информации об уголовном деле и аресте не поступало, она уточняется.

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Добавим, что до этого в Ростове фигурантами уголовных дел стали несколько полицейских, которые обложили данью магазины. Владельцам приходилось ежемесячно платить деньги.

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