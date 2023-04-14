Ранее СМИ писали, что подозреваемого задержали якобы за получение взятки в размере 1,3 миллиона рублей за помощь человеку, оказавшемуся под следствием. Издания уточняли, что последнему должны были изменить меру пресечения и прекратить в отношении него уголовное преследование.