Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Ранее СМИ писали, что подозреваемого задержали якобы за получение взятки в размере 1,3 миллиона рублей за помощь человеку, оказавшемуся под следствием. Издания уточняли, что последнему должны были изменить меру пресечения и прекратить в отношении него уголовное преследование.
«Алексеева арестовали на два месяца, в СИЗО он пробудет до 13 июня», — пишет Telegram-канал. Официальной информации об уголовном деле и аресте не поступало, она уточняется.
Добавим, что до этого в Ростове фигурантами уголовных дел стали несколько полицейских, которые обложили данью магазины. Владельцам приходилось ежемесячно платить деньги.