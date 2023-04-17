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Молчащий об СВО ростовский актер Сергей Жигунов оказался в центре скандала

17 апреля 2023, 07:01
Фото: nicolas genin/cc by sa/wikimedia.org
Молчащий об СВО ростовский актер Сергей Жигунов оказался в центре скандала
Актер Сергей Жигунов из Ростова-на-Дону оказался в центре скандала после ссоры с режиссером Светланой Дружининой, сообщают СМИ.

Издания пишут, что причиной стали негативные высказывания Жигунову по поводу четвертой части «Гардемаринов», на съемки которой его не позвали. Он якобы заявил, что отказался бы от такого предложения.

«После этого режиссер Дружинина заявила, что такого актера для нее больше не существует. А все ее актеры продолжат сниматься и дальше», — пишет «Экспресс газета».

Молчащий о СВО ростовчанин Жигунов рассказал, как его испугалась женщина у могилы
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Добавим, что Жигунов старается не затрагивать тему спецоперации в своих заявлениях.

До этого ростовчанин Сергей Жигунов рассказал о появлении в своей семье малыша. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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