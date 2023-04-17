Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Издания пишут, что причиной стали негативные высказывания Жигунову по поводу четвертой части «Гардемаринов», на съемки которой его не позвали. Он якобы заявил, что отказался бы от такого предложения.
«После этого режиссер Дружинина заявила, что такого актера для нее больше не существует. А все ее актеры продолжат сниматься и дальше», — пишет «Экспресс газета».
Добавим, что Жигунов старается не затрагивать тему спецоперации в своих заявлениях.
До этого ростовчанин Сергей Жигунов рассказал о появлении в своей семье малыша. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.