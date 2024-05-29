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2024
Рогозин показал летящие к Ростову дроны, а зрители оплакивают актера «Кин-Дза-Дза!»
29 мая, 18:26
Актер Жигунов прочитал свой детский стишок на Центральном рынке Ростова
Российский актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов зачитал свое стихотворение на Центральном рынке Ростова, сообщает ИА «Дон 24».
3 марта, 05:38
2023
Актер Безруков наловил на палку ведро окуней в Ростове-на-Дону
16 октября 2023, 05:30
Молчащий об СВО ростовский актер Сергей Жигунов оказался в центре скандала
Актер Сергей Жигунов из Ростова-на-Дону оказался в центре скандала после ссоры с режиссером Светланой Дружининой, сообщают СМИ.
17 апреля 2023, 07:01
Молчащий о СВО ростовчанин Жигунов рассказал, как его испугалась женщина у могилы
Актер из Ростовской области Сергей Жигунов рассказал, как его испугалась женщина на кладбище, говорится в его Telegram-канале.
3 апреля 2023, 12:13
Супруга 60-летнего ростовчанина Сергея Жигунова объявила о пополнении
Супруга актера из Ростова-на-Дону Сергея Жигунова заявила, что они завели собаку, сообщила она в Telegram.
28 января 2023, 10:54
2022
Жена ростовского актера Жигунова судится со своим приморским адвокатом по разводу
Супруга актера Сергей Жигунова из Ростова-на-Дону обратилась с иском в суд к адвокату Павлу Солеварову, дело слушает Фрунзенский районный суд Владивостока.
2 ноября 2022, 10:58
Уроженец Ростова Сергей Жигунов рассказал, зачем носил парик
Актер из Ростова-на-Дону Сергей Жигунов рассказал, что ему приходилось носить парик во время съемок, сообщил он в Telegram.
15 октября 2022, 06:31

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