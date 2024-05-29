rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:26

Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Главные новости Ростова-на-Дону 29 мая

Рогозин показал летящие к Ростову дроны, а зрители оплакивают актера «Кин-Дза-Дза!»

29 мая 2024, 18:26
Фото: Изображение Midjourney
Главные новости Ростова-на-Дону 29 мая
Депутат Госдумы и бывший градоначальник Ростова Василий Кушнарев сложил свои полномочия, тем временем Дмитрий Рогозин поделился кадрами с ударными беспилотниками ВСУ в небе над Азовским морем, а также скончался актер из Шахт, снявшийся в «Кин-дза-дза!».

Уже бывший депутат

Депутат и бывший глава администрации Ростова Виталий Кушнарев в досрочно сложил свои полномочия. Соответствующий документ внесен на рассмотрение комиссией Госдумы по мандатным вопросам, от обязанностей его освободили с 27 мая.

Причиной сложения полномочий стал его возможный переход на должность главы Минтранса и заместителя губернатора Ростовской области.

Ростовчан пугают новыми штрафами, а Азовское море взяли под защиту
Узнать подробнее

Кадры БПЛА

В ночь на 29 мая над Азовским морем засекли 13 ударных беспилотников. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин.

БПЛА зафиксировали с наблюдательного поста в Херсонской области. Они двигались с запада на восток друг за другом по одной траектории.

В телеграм-канале Рогозин выложил видео, демонстрирующее работу оптики с помощью, которой засекли беспилотники, а также авиации. Он предположил, что беспилотники могли лететь в сторону Ростовской области

БПЛА зафиксировал наблюдательных пост в Херсонской областиБПЛА зафиксировал наблюдательных пост в Херсонской области
БПЛА зафиксировал наблюдательных пост в Херсонской области
Фото: ТГ канал Дмитрия Рогозина
Северное кладбище в Ростове обещали очистить от мусора
Узнать подробнее

Актер Валерий Фролов

Скончался уроженец Ростовской области актер Валерий Фролов, сыгравший в нескольких известных фильмах.

Фролов родился в Шахтах в 1948 году, но еще в детстве переехал вместе с семьей в Ростов. В начальных классах он начал участвовать в театральный постановках. По окончанию школы актер поступил в ГИТИС.

Через 5 лет после окончания ВУЗа, в 1977 году он принял участие в съемках фильма «Любовь Яровая». Помимо этого, Фролова можно встретить в таких проектах, как «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Кин-дза-дза!»

Отметим, что официальной информации о смерти не поступало, она уточняется.

Читайте также:
«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей РостоваИтоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛАВ Ростове осудили подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП на Каскадной
#Регина Симакова#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Актер#БПЛА#Смерть#Последние новости Ростова на сегодня#Экс-глава
Подпишитесь
Депутат сообщила, что в одной из школ Ростова пытались обыскать девочек перед ОГЭ
Сегодня, 16:48
«Перебивают, заговаривают зубы»: как продают машины в автосалоне Ростова
Сегодня, 15:01
Штрафы за оправдания и 60 сосисок: что прописано в райдере Басты
Сегодня, 15:08
Омбудсмен рассказал о законных досмотрах детей перед ЕГЭ в Ростовской области
Сегодня, 15:03
Щипают за ноги и притесняют рыжих: как над ростовчанами издеваются работодатели
Сегодня, 11:39
"