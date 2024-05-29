Рогозин показал летящие к Ростову дроны, а зрители оплакивают актера «Кин-Дза-Дза!»

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Депутат и бывший глава администрации Ростова Виталий Кушнарев в досрочно сложил свои полномочия. Соответствующий документ внесен на рассмотрение комиссией Госдумы по мандатным вопросам, от обязанностей его освободили с 27 мая.
Причиной сложения полномочий стал его возможный переход на должность главы Минтранса и заместителя губернатора Ростовской области.
В ночь на 29 мая над Азовским морем засекли 13 ударных беспилотников. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин.
БПЛА зафиксировали с наблюдательного поста в Херсонской области. Они двигались с запада на восток друг за другом по одной траектории.
В телеграм-канале Рогозин выложил видео, демонстрирующее работу оптики с помощью, которой засекли беспилотники, а также авиации. Он предположил, что беспилотники могли лететь в сторону Ростовской области
Скончался уроженец Ростовской области актер Валерий Фролов, сыгравший в нескольких известных фильмах.
Фролов родился в Шахтах в 1948 году, но еще в детстве переехал вместе с семьей в Ростов. В начальных классах он начал участвовать в театральный постановках. По окончанию школы актер поступил в ГИТИС.
Через 5 лет после окончания ВУЗа, в 1977 году он принял участие в съемках фильма «Любовь Яровая». Помимо этого, Фролова можно встретить в таких проектах, как «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Кин-дза-дза!»
Отметим, что официальной информации о смерти не поступало, она уточняется.