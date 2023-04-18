Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Все эти иностранные граждане нарушили правила пребывания в России, за что и последовало наказание. Суд признал их виновными, в результате чего наложил штрафы и постановил выдворить из страны.
«Это способствует снижению преступлений и административных правонарушений, которые могут совершать находящиеся незаконно в стране иностранцы», — сказано в сообщении.
Ранее граждан Узбекистана массово депортировали из Ростовской области.