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Более 80 живущих в Ростовской области мигрантов выдворили из России

18 апреля 2023, 12:07
Фото: МВД Московской области
Более 80 живущих в Ростовской области мигрантов выдворили из России
В Ростовской области за первые три месяца 2023 года удалось выдворить из страны 82 иностранцев, сообщили в региональном УФССП.

Все эти иностранные граждане нарушили правила пребывания в России, за что и последовало наказание. Суд признал их виновными, в результате чего наложил штрафы и постановил выдворить из страны.

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«Это способствует снижению преступлений и административных правонарушений, которые могут совершать находящиеся незаконно в стране иностранцы», — сказано в сообщении.

Ранее граждан Узбекистана массово депортировали из Ростовской области.

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