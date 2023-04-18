Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
С 15.00 2 мая по 01.00 мск 3 числа нельзя будет проехать по улице 20-я линия от Шолохова до Карла Маркса, Советской от Карла Маркса до Театральной, Большой Садовой от Театральной до Ворошиловского.
Кроме того, с 15.00 мск 3 мая запретят движение на этих же участках дорог. Аналогичные меры будут вводить 4 и 7 мая.
По информации властей, 9 мая с 06.00 до 23.00 движение перекроют на улицах 20-я линия от Шолохова до Карла Маркса, Советская от Карла Маркса до Театральной и на площади Театральная.
Напомним, что правительство в Ростовской области потратит почти 10 млн рублей на празднование 9 Мая. В этом году также состоится шествие Бессмертного полка.