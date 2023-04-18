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Из-за репетиции парада Победы в центре Ростова-на-Дону перекроют проезд со 2 мая

18 апреля 2023, 07:13
Фото: donland.ru
Из-за репетиции парада Победы в центре Ростова-на-Дону перекроют проезд со 2 мая
В Ростове-на-Дону из-за репетиций парада Победы в начале мая будут ограничивать движение в центральной части города, заявили в мэрии.

С 15.00 2 мая по 01.00 мск 3 числа нельзя будет проехать по улице 20-я линия от Шолохова до Карла Маркса, Советской от Карла Маркса до Театральной, Большой Садовой от Театральной до Ворошиловского.

Кроме того, с 15.00 мск 3 мая запретят движение на этих же участках дорог. Аналогичные меры будут вводить 4 и 7 мая.

Когда может пройти ночная репетиция парада Победы в Ростове-на-Дону к 9 Мая
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По информации властей, 9 мая с 06.00 до 23.00 движение перекроют на улицах 20-я линия от Шолохова до Карла Маркса, Советская от Карла Маркса до Театральной и на площади Театральная.

Напомним, что правительство в Ростовской области потратит почти 10 млн рублей на празднование 9 Мая. В этом году также состоится шествие Бессмертного полка.

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