Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Telegram-канал ТАСС со ссылкой на слова военного комиссара Москвы Максима Локтева пишет, что молодые люди могут иметь мобильный телефон, но с некоторыми ограничениями. У устройства не должно быть камеры и выхода в Интернет.
Официальной информации об этом не было, она уточняется.
Ранее стало известно, когда ростовчане получат первые повестки через Госуслуги. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого военком Ростовской области рассказал о цифровизации военкоматов.