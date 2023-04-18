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Призывникам из Ростовской области разрешили пользоваться телефонами

18 апреля 2023, 05:52
Фото: 1mi
Призывники из России, в том числе Ростовской области, имеют право пользоваться телефонами, пишут СМИ.

Telegram-канал ТАСС со ссылкой на слова военного комиссара Москвы Максима Локтева пишет, что молодые люди могут иметь мобильный телефон, но с некоторыми ограничениями. У устройства не должно быть камеры и выхода в Интернет.

Официальной информации об этом не было, она уточняется.

Стало известно, когда призывники в Ростовской области получат повестки в Госуслугах
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Ранее стало известно, когда ростовчане получат первые повестки через Госуслуги. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого военком Ростовской области рассказал о цифровизации военкоматов.

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