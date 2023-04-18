Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Региональный закон предусматривает создание специализированных организаций, в которых будут помогать пьяным людям или тем, кто принял наркотики. Эти учреждения появятся при областном Минздраве.
«Министерство определит требования к структуре и правилам внутреннего распорядка. Кроме того, будут рассмотрены вопросы обеспечения порядка и организации пропускного режима», — сообщили в региональном парламенте.
Отмечается, что нормы закона вступят в силу с 1 июня 2024 года.
Ранее стало известно, что в Ростовской области за неделю задержали более 80 нетрезвых водителей. Теперь им грозят крупные штрафы и лишение прав.