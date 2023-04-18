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В Ростовской области приняли закон о создании вытрезвителей

18 апреля 2023, 15:09
Фото: Mariochan1/cc by sa/wikimedia.org
В Ростовской области приняли закон о вытрезвителях
В Ростовской области согласно принятому закону появятся вытрезвители, сообщили в Заксобрании региона.

Региональный закон предусматривает создание специализированных организаций, в которых будут помогать пьяным людям или тем, кто принял наркотики. Эти учреждения появятся при областном Минздраве.

«Министерство определит требования к структуре и правилам внутреннего распорядка. Кроме того, будут рассмотрены вопросы обеспечения порядка и организации пропускного режима», — сообщили в региональном парламенте.

Первые ростовские вытрезвители могут появиться на СЖМ уже в 2024 году
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Отмечается, что нормы закона вступят в силу с 1 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что в Ростовской области за неделю задержали более 80 нетрезвых водителей. Теперь им грозят крупные штрафы и лишение прав.

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