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Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

В Ростовской области жителям рассказали о быстрых скорых и возрождении вытрезвителей

27 марта 2023, 14:41
Фото: Georg Pik/CC0/wikimedia.org
В Ростовской области жителям рассказали о быстрых скорых и воссоздании вытрезвителей
В Ростовской области могут снова появиться вытрезвители, тем временем еще один участок трассы М-4 «Дон» хотят сделать платным, а в Минздраве отчитались о быстрых машинах скорой помощи.

Новые старые вытрезвители

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес на рассмотрение в Заксобрание региона законопроект о создании вытрезвителей. Они будут оказывать помощь людям, страдающим не только от алкогольного, но и наркотического и токсического опьянения.

Их учреждением, согласно законопроекту, займется Минздрав региона. Финансирование вытрезвителей также ляжет на плечи областной казны.

Если депутаты Заксобрания примут законопроект, то в силу он вступит 1 июня 2024 года.

Напомним, вытрезвители заработали в России в советские годы. В начале десятых годов этого века по всей стране стали от них отказываться. Последний вытрезвитель закрылся в России в 2011 году.

Фото: 1MI
Губернатор Ростовской области Голубев внес в ЗСРО законопроект о вытрезвителях
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Ускоренные скорые

Министерство здравоохранения Ростовской области заявило, что срок ожидания скорой помощи в регионе составляет менее 20 минут в 95% вызовов. К такому итогу чиновники пришли на основании отчетности за прошлый год.

В Минздраве добавили, что в 2022 году на 10 тысяч жителей Ростовской области приходилось 6,5 врача скорой помощи и 17,4 врача, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

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Снова платить

В Ростовской области сделают платным еще один участок трассы М-4 «Дон». Он находится между 933-м и 1024-м километрами. Главное управление Госэкспертизы на днях выдало положительное заключение на проект реконструкции этого участка трассы.

Фото: 1MI

Сообщается, что после завершения ремонтных работ участок будет эксплуатироваться на платной основе. Таким образом, платить придется за весь отрезок дороги от Каменска-Шахтинского до кольцевой развязки ТЗК Южный у аэропорта Платов.

Застройщиком реконструкции значится ГК «Российские автомобильные дороги».

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