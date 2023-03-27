Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес на рассмотрение в Заксобрание региона законопроект о создании вытрезвителей. Они будут оказывать помощь людям, страдающим не только от алкогольного, но и наркотического и токсического опьянения.
Их учреждением, согласно законопроекту, займется Минздрав региона. Финансирование вытрезвителей также ляжет на плечи областной казны.
Если депутаты Заксобрания примут законопроект, то в силу он вступит 1 июня 2024 года.
Напомним, вытрезвители заработали в России в советские годы. В начале десятых годов этого века по всей стране стали от них отказываться. Последний вытрезвитель закрылся в России в 2011 году.
Министерство здравоохранения Ростовской области заявило, что срок ожидания скорой помощи в регионе составляет менее 20 минут в 95% вызовов. К такому итогу чиновники пришли на основании отчетности за прошлый год.
В Минздраве добавили, что в 2022 году на 10 тысяч жителей Ростовской области приходилось 6,5 врача скорой помощи и 17,4 врача, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В Ростовской области сделают платным еще один участок трассы М-4 «Дон». Он находится между 933-м и 1024-м километрами. Главное управление Госэкспертизы на днях выдало положительное заключение на проект реконструкции этого участка трассы.
Сообщается, что после завершения ремонтных работ участок будет эксплуатироваться на платной основе. Таким образом, платить придется за весь отрезок дороги от Каменска-Шахтинского до кольцевой развязки ТЗК Южный у аэропорта Платов.
Застройщиком реконструкции значится ГК «Российские автомобильные дороги».