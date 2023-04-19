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Алексей Логвиненко предложил ввести одностороннее движение на улице Береговой Ростова

19 апреля 2023, 08:48
Фото: 1MI
Алексей Логвиненко предложил ввести одностороннее движение на улице Береговой Ростова
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко поручил представить измененную схему движения на улице Береговой, чтобы заменить двустороннее движение односторонним и сократить количество пробок, об этом он объявил на заседании коллегии администрации.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко напомнил, что начинается летний сезон, а потому поручил разработать и подать в мае предложение об изменении схемы движения на улице Береговой.

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«Да, сегодня Береговая такая, какая она есть, никуда от этого не денешься. Но двухстороннее движение на Береговой, наверное, перебор. Такие страшные пробки, с парковками — проблемы, люди ставят машины слева и справа.[…] Вы же дали предложение сделать Береговую односторонней, и выше улице сделать односторонней, то есть фактически движение будет по кругу — через Богатяновский спуск выезжать[…] Сразу пробки уйдут, сразу люди почувствуют совсем другое отношение, будет, где ставить машины», — рассказал Алексей Логвиненко, приводя в пример изменение схемы движения на Пушкинской, позволившее сократить количество пробок и выделить дорожки для велосипедистов.

Предложение по изменению необходимо подготовить уже в следующем месяце.

Ранее Алексей Логвиненко рассказал, как город планирует сократить пробки вдвое.

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