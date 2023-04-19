Алексей Логвиненко предложил ввести одностороннее движение на улице Береговой Ростова

«Да, сегодня Береговая такая, какая она есть, никуда от этого не денешься. Но двухстороннее движение на Береговой, наверное, перебор. Такие страшные пробки, с парковками — проблемы, люди ставят машины слева и справа.[…] Вы же дали предложение сделать Береговую односторонней, и выше улице сделать односторонней, то есть фактически движение будет по кругу — через Богатяновский спуск выезжать[…] Сразу пробки уйдут, сразу люди почувствуют совсем другое отношение, будет, где ставить машины», — рассказал Алексей Логвиненко, приводя в пример изменение схемы движения на Пушкинской, позволившее сократить количество пробок и выделить дорожки для велосипедистов.