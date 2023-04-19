Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, как вдвое сократит пробки в Ростове

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Сити-менеджер напомнил, что в Ростове стартовала программа по внедрению системы «Умный город», власти уже закупают оборудование, которое будет, в зависимости от нагрузки, регулировать движение транспортного потока на городских дорогах.
«Он [прим. редакции — „Умный город“] же не вы, они же гораздо умнее, компьютеры. Они сразу дают обстановку на 10 светофоров вперед и на 10 назад, понимаете, уже прогнозируют ситуацию. И поток машин уже искусственно будут выпускать. Я могу с уверенностью сказать, если мы правильно распределим дорожные потоки, правильно распределим светофоры, то мы минимум на 50% сократим пробки», — рассказал Алексей Логвиненко.
Ранее в Ростовской области на покупку интеллектуальных транспортных систем потратят более 530 миллионов рублей.