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Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, как вдвое сократит пробки в Ростове

19 апреля 2023, 08:07
Фото: 1MI
Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, как избавить Ростов от пробок
Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, как внедрение системы «Умный город» повлияет на транспортную ситуацию в Ростове, об этом он рассказал в рамках заседания коллегии горадминистрации.

Сити-менеджер напомнил, что в Ростове стартовала программа по внедрению системы «Умный город», власти уже закупают оборудование, которое будет, в зависимости от нагрузки, регулировать движение транспортного потока на городских дорогах.

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«Он [прим. редакции — „Умный город“] же не вы, они же гораздо умнее, компьютеры. Они сразу дают обстановку на 10 светофоров вперед и на 10 назад, понимаете, уже прогнозируют ситуацию. И поток машин уже искусственно будут выпускать. Я могу с уверенностью сказать, если мы правильно распределим дорожные потоки, правильно распределим светофоры, то мы минимум на 50% сократим пробки», — рассказал Алексей Логвиненко.

Ранее в Ростовской области на покупку интеллектуальных транспортных систем потратят более 530 миллионов рублей.

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