Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, как вдвое сократит пробки в Ростове

«Он [прим. редакции — „Умный город“] же не вы, они же гораздо умнее, компьютеры. Они сразу дают обстановку на 10 светофоров вперед и на 10 назад, понимаете, уже прогнозируют ситуацию. И поток машин уже искусственно будут выпускать. Я могу с уверенностью сказать, если мы правильно распределим дорожные потоки, правильно распределим светофоры, то мы минимум на 50% сократим пробки», — рассказал Алексей Логвиненко.