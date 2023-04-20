Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Ранее Telegram-канал Baza писал, что на дороге Ростов — Таганрог остановили для досмотра УАЗ, в котором находился мобилизованный и якобы пытался провезти 10 тротиловых шашек. Говорится, что будто в салоне оказалось более трех килограммов взрывчатки.
Информации от официальных органов не поступало, она уточняется. А местные жители начали активно высказываться в соцсетях по этой ситуации.
«Рыбу глушить собирался», — пишут ростовчане.
«Почти каждый день какие-то подобные новости слышим. Сейчас такой оборот оружия в стране», — заявляют местные жители.
«А у меня вопрос, он эти боеприпасы куда вез? Из отпуска возвращался на линию фронта и с собой гостинцы захватил», — поинтересовались пользователи.