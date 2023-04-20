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«Глушить рыбу хотел»: ростовчане высказались о задержании машины со взрывчаткой

20 апреля 2023, 08:43
Фото: Zdeněk Chalupský/cc0/pixabay.com
«Глушить рыбу хотел»: ростовчане высказались о поимке мобилизованного со взрывчаткой

Ростовчане прокомментировали задержание мобилизованного со взрывчаткой

Telegram-канал Baza заявил о задержании мобилизованного со взрывчаткой в Ростовской области, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что на дороге Ростов — Таганрог остановили для досмотра УАЗ, в котором находился мобилизованный и якобы пытался провезти 10 тротиловых шашек. Говорится, что будто в салоне оказалось более трех килограммов взрывчатки.

Информации от официальных органов не поступало, она уточняется. А местные жители начали активно высказываться в соцсетях по этой ситуации.

Стало известно о задержании УАЗ в Ростовской области, груженного взрывчаткой
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«Рыбу глушить собирался», — пишут ростовчане.

«Почти каждый день какие-то подобные новости слышим. Сейчас такой оборот оружия в стране», — заявляют местные жители.

«А у меня вопрос, он эти боеприпасы куда вез? Из отпуска возвращался на линию фронта и с собой гостинцы захватил», — поинтересовались пользователи.

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Стало известно о задержании УАЗ в Ростовской области, груженного взрывчаткой
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