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В Ростовской области рассказали, где спрятали взрывчатку в задержанном автобусе

17 апреля 2023, 17:52
Фото: 16.mchs.gov.ru
В Ростовской области рассказали, где спрятали взрывчатку в автобусе
В Ростовской области задержали автобус, в салоне которого оказались взрывчатые вещества, сообщают СМИ.

161.ру со ссылкой на источник пишет, что всего обнаружили 200 граммов белого порошка под сиденьями в салоне транспорта. Издание уточнило, что это вещество якобы сильнее тротила, но кто именно его подложил, пока не раскрывается.

«О самой взрывчатке было известно заранее, поэтому когда автобус добрался до КПП, то его остановили на досмотр и просветили рентгеном. Теперь расследованием этой ситуации занимаются сотрудники полиции», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что автобус ехал из Донецка и его остановили на пропускном пункте. Официальной информации об этом не было, она уточняется.

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