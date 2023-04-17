Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
161.ру со ссылкой на источник пишет, что всего обнаружили 200 граммов белого порошка под сиденьями в салоне транспорта. Издание уточнило, что это вещество якобы сильнее тротила, но кто именно его подложил, пока не раскрывается.
«О самой взрывчатке было известно заранее, поэтому когда автобус добрался до КПП, то его остановили на досмотр и просветили рентгеном. Теперь расследованием этой ситуации занимаются сотрудники полиции», — сказано в сообщении.
Отмечается, что автобус ехал из Донецка и его остановили на пропускном пункте. Официальной информации об этом не было, она уточняется.
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