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Telegram-каналы сообщили о задержанном в Ростовской области автобуса со взрывчаткой

17 апреля 2023, 11:19
Фото: Фото для иллюстрации / 71.mchs.gov.ru
Стало известно о задержании автобуса со взрывчаткой в Ростовской области
В Ростовской области остановили автобус с большим количеством взрывчатых веществ, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

По информации канала, опасный груз нашли якобы во время проверки в пропускном пункте на территории села Авило-Успенка. Говорится, будто автобус курсировал по маршруту из Донецка в Ростов.

«Всего обнаружили 200 граммов взрывчатки, которую заложили в виде прямоугольных предметов. По факту минирования автобуса возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее жителям в Ростовской области пообещали 10 тысяч рублей за каждый сданный гранатомет.

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