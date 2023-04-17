Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
По информации канала, опасный груз нашли якобы во время проверки в пропускном пункте на территории села Авило-Успенка. Говорится, будто автобус курсировал по маршруту из Донецка в Ростов.
«Всего обнаружили 200 граммов взрывчатки, которую заложили в виде прямоугольных предметов. По факту минирования автобуса возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
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