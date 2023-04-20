Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Сам грот расположен у хутора Скельновский, где обычно дети прячутся от дождя. Здесь нашли так называемые петроглифы, которым не менее пяти тысяч лет.
«Пещеру очистили, рисунки залили силиконом и сфотографировали. Эксперты считают эти петроглифы уникальными», — пишет НТВ.
Отмечается, что на юге страны ранее подобных находок не было.
До этого археологи нашли клад с дореволюционными монетами в центре Ростова. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.