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Ростовский краевед Абакумов нашел древние наскальные рисунки

20 апреля 2023, 04:56
Фото: 1mi
Краевед из Ростовской области Георгий Абакумов обнаружил древние рисунки в каменном гроте, сообщают СМИ.

Сам грот расположен у хутора Скельновский, где обычно дети прячутся от дождя. Здесь нашли так называемые петроглифы, которым не менее пяти тысяч лет.

«Пещеру очистили, рисунки залили силиконом и сфотографировали. Эксперты считают эти петроглифы уникальными», — пишет НТВ.

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Отмечается, что на юге страны ранее подобных находок не было.

До этого археологи нашли клад с дореволюционными монетами в центре Ростова. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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