Мечты сбываются: как «Газпром» планирует создать для себя свободный рынок

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
По словам экспертов, с началом ввода санкций и остановки «северных потоков» у «Газпрома» начались непростые времена. Без европейских клиентов прибыль компании упала в 3,5 раза, сократившись до 747 миллиардов рублей в год. Это не устраивает транснациональную компанию, вынужденную обслуживать рынок ЖКХ, прибыль на котором зависит от сезона, а также не имеющую возможности устанавливать собственные цены.
В настоящий момент председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер ищет способы добиться права давать скидки на поставки газа, однако никто не может дать гарантий того, что свобода в установке тарифов не приведет к взрывному росту цен на газ, который оставит население без гроша.
Эксперты сообщают, что в 2022 году Европа смогла заменить 80% топлива, поставляемого из России за счет ресурсов США и Норвегии. В целом, Россия потеряла 45% экспорта газа, и процесс продолжается. Это становится еще более затруднительным, поскольку Китай и Россия договорились о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», для которого тоже необходимы большие деньги.
«Газпром» стал искать решение проблем на внутреннем рынке, предложив регионам с развитой сетью газовых заправок покупать технику только на газомоторном топливе. Речь идет в первую очередь о юге России — Ростовской области и Краснодарском крае, где, по мнению «Газпрома», не хватает автобусов, грузовиков и другой техники на газе. Насколько это будет выгодно для субъектов РФ — не важно, ведь это позволит увеличить поток клиентов на заправках, чья загруженность в настоящий момент не превышает 30%.
Вместе с этим «Газпром» предложил дать компании свободу формировать цены на газ для промышленных компаний, а также проводить сезонную дифференциацию регулируемых цен на оптовую поставку газа, позволить увеличить диапазон на 10–20%. По мнению экспертов, это несет определенную угрозу, поскольку промышленность не будет стесняться переложить свою финансовую нагрузку на конечного потребителя — население России.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что в идеальных условиях новое правило формирования цен не должно привести к росту тарифов, однако гарантий этого нет.
Эксперт Юшков уверен, что сейчас «Газпром» действительно желает компенсировать снижение своих доходов с помощью внутреннего рынка, точнее, увеличения объема продаж, что в текущих условия невозможно.
«Газпром обязан продавать по тарифам, которые устанавливает ФАС. И он не может ни поднять, ни опустить цену. И получается, что из-за этого независимые производители — прежде всего „Новатэк“ и „Роснефть“ — забрали у него самых лучших, самых прибыльных клиентов», — объяснил Игорь Юшков, добавив, что ПАО «Газпром» уже давно не является монополистом внутреннего рынка.
Даже в 2021 году компания обслуживала всего 63% рынка, но иногда эта доля становится еще меньше за счет скидок, которые независимый производитель может предложить заводам.
«„Газпром“ не может предложить еще ниже цену и удержать у себя потребителя, потому что ему это запрещено законом. Таким образом независимые поставщики забрали фактически половину внутреннего рынка», — рассказал аналитик, добавив, что в отдельные периоды, по его наблюдениям, «Газпрому» оставалось менее 50% рынка.
Еще одним чувствительным вопросом для «Газпрома» остается сезонная дифференциация цен, поскольку на компании «висит» практически весь ЖКХ России. Это приводит к существенным потерям из-за снижения спроса на газ летом и роста спроса на газ зимой, требующего сохранять огромные мощности добычи голубого топлива.
Возможно, сезонная дифференциация действительно могла бы закрыть потребности «Газпрома», однако предложенные 10-20% регулируемого тарифа могут повлечь за собой нежелательные последствия — цены действительно поднимут зимой, но опустят ли их летом остается под вопросом. Дополнительные риски касаются и скидок на газ для промышленности, свобода в изменении цен и возможность демпинга позволят «Газпрому» выдавить с рынка всех конкурентов, стать монополистом и поднимать цены без каких-либо ограничений.
«Если „Газпром“ потребует заработок на внутреннем рынке, то в ответ независимые производители будут лоббировать уже комплексную реформу газовой отрасли», — предположил Юшков, добавив, что независимые от государства компании смогут потребовать экспортировать газ или отделить газотранспортную систему от «Газпрома», который в настоящий момент платит за доставку газа своей же дочерней структуре.
Эксперты предполагают, что сейчас на рынке ресурсоснабжения начинается борьба за внутреннего потребителя, однако какие последствия для населения она будет иметь — пока предсказать сложно.