Мечты сбываются: как «Газпром» планирует создать для себя свободный рынок

«Газпром» стал искать решение проблем на внутреннем рынке, предложив регионам с развитой сетью газовых заправок покупать технику только на газомоторном топливе. Речь идет в первую очередь о юге России — Ростовской области и Краснодарском крае, где, по мнению «Газпрома», не хватает автобусов, грузовиков и другой техники на газе. Насколько это будет выгодно для субъектов РФ — не важно, ведь это позволит увеличить поток клиентов на заправках, чья загруженность в настоящий момент не превышает 30%.