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Вода с водорослями пошла из-под кранов в квартирах ростовчан с 23 апреля

24 апреля 2023, 10:12
Фото: ТГ канал rostov_glavniy
Вода с водорослями пошла из-под кранов в квартирах ростовчан с 23 апреля
В Ростове-на-Дону в питьевой воде из-под кранов попадаются зеленые фрагменты, похожие на водоросли, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

На необычного цвета воду пожаловался житель дома на улице 30-летия Октября и разместил в соцсетях фотографии. На них показана набранная из крана вода, в которой находятся инородные фрагменты.

«Это нормально, что из крана вместе с водой льются какие-то водоросли?», — поинтересовался ростовчанин.

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Пользователи в комментариях нашли в этом поводы для шуток.

«Значит нам больше повезло, у нас пиво льется ржавое», — заявили горожане.

«Морская капуста, очень полезная», — пишут ростовчане.

«Какой-то кошмар…», — говорится в комментариях.

Добавим, что ранее жителей в Ростовской области предупредили об ухудшениях качества воды в апреле.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Вода в Ростове#Грязная вода в Ростове#Жалобы на воду#Илья Протвинов
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