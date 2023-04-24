Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
На необычного цвета воду пожаловался житель дома на улице 30-летия Октября и разместил в соцсетях фотографии. На них показана набранная из крана вода, в которой находятся инородные фрагменты.
«Это нормально, что из крана вместе с водой льются какие-то водоросли?», — поинтересовался ростовчанин.
Пользователи в комментариях нашли в этом поводы для шуток.
«Значит нам больше повезло, у нас пиво льется ржавое», — заявили горожане.
«Морская капуста, очень полезная», — пишут ростовчане.
«Какой-то кошмар…», — говорится в комментариях.
Добавим, что ранее жителей в Ростовской области предупредили об ухудшениях качества воды в апреле.