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Published Сегодня, 08:49
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Ограничения будут действовать 26 апреля с 09.00 мск до 00.00 из-за ремонтных работ. Это коснется всего Батайска, а также острова Зеленый и улицы Путевой в Ростове-на-Дону.
В это время рабочие заменят участок водовода диаметром 800 миллиметров, а также запорную арматуру. Восстановить водоснабжение могут раньше запланированного срока, но предупреждать об этом не будут.
Ранее жителей в Ростовской области предупредили об ухудшениях качества воды в апреле. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.