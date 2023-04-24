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Весь Батайск останется без воды днем 26 апреля

24 апреля 2023, 08:49
Фото: 1MI
Весь Батайск останется без воды днем 26 апреля
В Батайске на день отключат водоснабжение из-за технических работ, сообщает Ростовводоканал.

Ограничения будут действовать 26 апреля с 09.00 мск до 00.00 из-за ремонтных работ. Это коснется всего Батайска, а также острова Зеленый и улицы Путевой в Ростове-на-Дону.

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В это время рабочие заменят участок водовода диаметром 800 миллиметров, а также запорную арматуру. Восстановить водоснабжение могут раньше запланированного срока, но предупреждать об этом не будут. 

Ранее жителей в Ростовской области предупредили об ухудшениях качества воды в апреле. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Нет воды#Отключения воды#Проблемы с водой
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