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Воду из Ростовской области на Донбасс начнут подавать с 30 апреля

20 апреля 2023, 10:21
Фото: ВСК МО РФ
Воду из Ростова-на-Дону в Донбасс начнут подавать с 30 апреля
Жители Донбасса с 30 апреля начнут получать воду из реки Дон в Ростове-на-Дону, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Строительство водовода уже завершено и сейчас идет его наполнение водой, а также проводятся пуско-наладочные работы. РИА «Новости» со ссылкой на слова Хуснуллина пишет, что к 30 апреля планируется подать воду в Донецк.

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Напомним, что в реализации проекта участвовали военные строители, всего привлекли около 2,6 тысячи человек. Им потребовались более тысячи единиц техники.

Отмечается, что строительные работы проходили в круглосуточном режиме.

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