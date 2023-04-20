Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Строительство водовода уже завершено и сейчас идет его наполнение водой, а также проводятся пуско-наладочные работы. РИА «Новости» со ссылкой на слова Хуснуллина пишет, что к 30 апреля планируется подать воду в Донецк.
Напомним, что в реализации проекта участвовали военные строители, всего привлекли около 2,6 тысячи человек. Им потребовались более тысячи единиц техники.
Отмечается, что строительные работы проходили в круглосуточном режиме.