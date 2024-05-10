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Нет воды

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2024
Сразу две коммунальные аварии оставили центр Ростова без горячей воды
Более 50 многоэтажек в Кировском районе Ростова-на-Дону лишились горячей воды из-за двух коммунальных аварий, сообщает министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.
10 мая 2024, 08:55
2023
Жители Северного в Ростове пожаловались на горячие батареи в +28
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на включенное в квартирах отопление, несмотря на летнюю погоду, пишут СМИ.
9 июня 2023, 13:31
В домах некоторых жителей в Ростове-на-Дону на сутки отключат воду с 16 и по 17 мая
В Ростове-на-Дону с 16 мая несколько улиц останутся без воды из-за технических работ, сообщает Ростовводоканал.
13 мая 2023, 08:54
Весь Батайск останется без воды днем 26 апреля
В Батайске на день отключат водоснабжение из-за технических работ, сообщает Ростовводоканал.
24 апреля 2023, 08:49

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