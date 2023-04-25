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Донские спасатели остались без единственного водного транспортера

25 апреля 2023, 07:41
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области у спасателей сломался единственный водный транспортер, сообщает Telegram-канал Don_mash.

Канал пишет, что судно вышло из строя еще в 2021 году, после чего провели тендер и выбрали иркутскую компанию для проведения ремонтных работ. Однако и здесь возникли проблемы.

«Ремонт обошелся в три миллиона рублей, но подрядчик задержал сдачу транспорта на полгода. Однако позже спасатели заметили, что сломан радиатор», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что теперь заказчик разбирается с подрядчиком в этой ситуации, а между тем, спасатели остались без транспортера перед началом сезона пожаров. Официальной информации о проблемах не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Поломка судна в Ростове#Ремонт в Ростове#Проблемы спасателей
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