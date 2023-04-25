Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Канал пишет, что судно вышло из строя еще в 2021 году, после чего провели тендер и выбрали иркутскую компанию для проведения ремонтных работ. Однако и здесь возникли проблемы.
«Ремонт обошелся в три миллиона рублей, но подрядчик задержал сдачу транспорта на полгода. Однако позже спасатели заметили, что сломан радиатор», — сказано в сообщении.
Отмечается, что теперь заказчик разбирается с подрядчиком в этой ситуации, а между тем, спасатели остались без транспортера перед началом сезона пожаров. Официальной информации о проблемах не поступало, она уточняется.
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