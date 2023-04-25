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Стали известны подробности задержания начальника отдела полиции в Ростове

25 апреля 2023, 09:16
Фото: 1MI
Стали известны подробности задержания начальника отдела полиции в Ростове
В Ростове-на-Дону задержали начальника отдела полиции №4 Ленинского района, заявили местные СМИ.

1Rnd со ссылкой на источник пишет, что в отделе якобы задержали Дмитрия Шаповалова и еще двоих высокопоставленных полицейских, которые сейчас везут в Ессентуки для избрания меры пресечения. Пока нет информации о том, будут ли предъявлять обвинения Шаповалову.

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Никаких официальных комментариев по поводу задержаний не поступало, они уточняются. Издание пишет, что это может быть связано с делом об ОПГ полиции в Ростове.

Напомним, что более 20 человек заподозрили в том, что они ежемесячно получали деньги от магазинов, чтобы не наказывать их за нарушения. Теперь это привело к возбуждению уголовных дел и массовым задержаниям.

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