Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
1Rnd со ссылкой на источник пишет, что в отделе якобы задержали Дмитрия Шаповалова и еще двоих высокопоставленных полицейских, которые сейчас везут в Ессентуки для избрания меры пресечения. Пока нет информации о том, будут ли предъявлять обвинения Шаповалову.
Никаких официальных комментариев по поводу задержаний не поступало, они уточняются. Издание пишет, что это может быть связано с делом об ОПГ полиции в Ростове.
Напомним, что более 20 человек заподозрили в том, что они ежемесячно получали деньги от магазинов, чтобы не наказывать их за нарушения. Теперь это привело к возбуждению уголовных дел и массовым задержаниям.