rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Изображение материала

В Новочеркасске нашли виновных в орфографической ошибке на патриотическом баннере

25 апреля 2023, 11:33
Фото: pl.tailor.com.pl/wikimedia.org
В Новочеркасске нашли виновных в орфографической ошибке на патриотическом баннере
Патриотический баннер с орфографической ошибкой установило частное рекламное агентство, заверяют власти Новочеркасска.

Жители Новочеркасска обратили внимание на размещенный в городе патриотический баннер. На нем красовалась надпись «Когда мы едины — мы не победимы». Слоган вызвал недоумение у горожан из-за грубой орфографической ошибки — правильно было написать «непобедимы». У многих появились вопросы к компетентности и грамотности создателей баннера.

В Новочеркасске появился патриотический баннер с гербом и орфографической ошибкой
Узнать подробнее

Власти самого города поспешили снять с себя ответственность за размещение плаката. Они уверяют, что баннер установило частное рекламное агентство. С администрацией города макет якобы не согласовывался. Сам баннер уже демонтировали. Его исправленный вариант вернут на место в ближайшее время.

Ранее в Ростове на детской площадке чиновники установили щит с орфографическими ошибками.

Читайте также:
В Новочеркасске появился патриотический баннер с гербом и орфографической ошибкойВ Ростове на детской площадке чиновники установили щит с орфографическими ошибкамиРостовчане нашли ошибку на табличке с указанием улицы на фасаде дома
#Алина Заярная#Общество#Город#Политика#Новости#Новочеркасск#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Патриотический баннер в Новочеркасске#Скандал в Новочеркасске#Администрация Новочеркасска
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону дали 14 лет колонии ефрейтору Илье Трачуку за госизмену
Сегодня, 11:08
Две донские компании заплатят за картельный сговор штрафы на сумму 228 млн рублей
Сегодня, 11:42
Истекавшего кровью мужчину нашли рядом с судом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 11:37
Дептранс в Ростове признал недовыпуск автобусов на всех маршрутах
Сегодня, 11:30
В мае мощная магнитная буря накроет Ростовскую область
Сегодня, 10:24
Проверку систем экстренного оповещения отменили в Ростовской области
Сегодня, 10:15