Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Жители Новочеркасска обратили внимание на размещенный в городе патриотический баннер. На нем красовалась надпись «Когда мы едины — мы не победимы». Слоган вызвал недоумение у горожан из-за грубой орфографической ошибки — правильно было написать «непобедимы». У многих появились вопросы к компетентности и грамотности создателей баннера.
Власти самого города поспешили снять с себя ответственность за размещение плаката. Они уверяют, что баннер установило частное рекламное агентство. С администрацией города макет якобы не согласовывался. Сам баннер уже демонтировали. Его исправленный вариант вернут на место в ближайшее время.
Ранее в Ростове на детской площадке чиновники установили щит с орфографическими ошибками.