Власти самого города поспешили снять с себя ответственность за размещение плаката. Они уверяют, что баннер установило частное рекламное агентство. С администрацией города макет якобы не согласовывался. Сам баннер уже демонтировали. Его исправленный вариант вернут на место в ближайшее время.