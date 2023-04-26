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Путин попросил донского губернатора Голубева помочь переехавшим из ДНР и ЛНР

26 апреля 2023, 12:54
Фото: donland.ru
Путин попросил донского губернатора Голубева помочь переехавшим из ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Василия Голубева оказывать помощь людям, которые приехали из близлежащих регионов, говорится на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что помогать нужно всем категориям военнослужащих, а также членам их семей. Он попросил губернатора не снижать внимания к этим вопросам и людям, которые переехали в область из находящихся рядом регионов.

«Во многих территориях Донбасса граждане не имеют возможности полноценно заниматься различными видами деятельности. Если необходима дополнительная помощь от федерального центра, то скажите, но людям надо помочь», — сообщил Путин.

Путин попросил губернатора Ростовской области Голубева помочь военнослужащим
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Он добавил, что имеет ввиду всю гуманитарную сферу, включая образование, спорт, искусство, науку.

Ранее губернатор Голубев рассказал, о какой помощи попросил у Путина.

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