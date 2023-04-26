Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Глава государства добавил, что помогать нужно всем категориям военнослужащих, а также членам их семей. Он попросил губернатора не снижать внимания к этим вопросам и людям, которые переехали в область из находящихся рядом регионов.
«Во многих территориях Донбасса граждане не имеют возможности полноценно заниматься различными видами деятельности. Если необходима дополнительная помощь от федерального центра, то скажите, но людям надо помочь», — сообщил Путин.
Он добавил, что имеет ввиду всю гуманитарную сферу, включая образование, спорт, искусство, науку.
Ранее губернатор Голубев рассказал, о какой помощи попросил у Путина.