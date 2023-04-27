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Многоуровневая развязка на западном объезде Ростова подорожала до 3 млрд рублей

27 апреля 2023, 13:10
Фото: donland.ru
Многоуровневая развязка на западном объезде Ростова подорожала до 3 млрд рублей
Работы по строительству многоуровневой развязки на западном объезде Ростова-на-Дону стали дороже сразу на 300 миллионов рублей, сообщают СМИ.

Эту сумму планируют взять из резервного фонда федеральной казны. Причиной увеличения стоимость оказался рост цен на строительные материалы.

«В этом году на дофинансирование проекта могут добавить около 91 миллиона рублей. Согласно прогнозам, до 2024 года стоимость контракта может вырасти в целом на 286,7 миллиона рублей», — пишет «Город N».

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В результате весь проект обойдется в три миллиарда.  Здесь говорится о развязке на дороге Ростов — Таганрог — граница с Украиной. Протяженность строящегося объекта составляет менее двух километров. 

Ранее стало известно, что более 52 миллионов рублей потратят на проект реконструкции дороги в Ростове-на-Дону.

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Строительство развязки#Подорожание проекта#Реализация проекта
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