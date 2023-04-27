Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Эту сумму планируют взять из резервного фонда федеральной казны. Причиной увеличения стоимость оказался рост цен на строительные материалы.
«В этом году на дофинансирование проекта могут добавить около 91 миллиона рублей. Согласно прогнозам, до 2024 года стоимость контракта может вырасти в целом на 286,7 миллиона рублей», — пишет «Город N».
В результате весь проект обойдется в три миллиарда. Здесь говорится о развязке на дороге Ростов — Таганрог — граница с Украиной. Протяженность строящегося объекта составляет менее двух километров.
Ранее стало известно, что более 52 миллионов рублей потратят на проект реконструкции дороги в Ростове-на-Дону.