Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Ранее стало известно, что суд в Ростове-на-Дону оставил в силе решение об аресте Денисова. А все материалы дела рассматривает гарнизонный военный суд.
По информации «Коммерсанта», Денисова обвинили в краже деталей, предназначенных для танков, на сумму 20,5 миллиона рублей. Издание уточнило, что хищение было совершено в особо крупном размере.
«Уголовное дело возбудили 28 марта, в этот же день прошло задержание. В результате фигуранта арестовали на два месяца», — сказано в сообщении.
Издание пишет, что всего якобы было похищено семь двигателей В-92С2, предназначенных для установки на танки Т-90. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее бизнесмена осудили за хищения денег при содержании территорий в Ростове.