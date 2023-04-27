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В Ростове назвали подробности дела против главы автобронетанковой службы ЮВО Денисова

27 апреля 2023, 10:18
Фото: mil.ru
В Ростове назвали подробности дела против главы автобронетанковой службы ЮВО Денисова
В Ростове главу автобронетанковой службы управления технического обеспечения ЮВО Александра Денисова обвинили в хищении, пишут СМИ.

Ранее стало известно, что суд в Ростове-на-Дону оставил в силе решение об аресте Денисова. А все материалы дела рассматривает гарнизонный военный суд.

По информации «Коммерсанта», Денисова обвинили в краже деталей, предназначенных для танков, на сумму 20,5 миллиона рублей. Издание уточнило, что хищение было совершено в особо крупном размере.

Бизнесмена осудили за хищения денег при содержании территорий в Ростове
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«Уголовное дело возбудили 28 марта, в этот же день прошло задержание. В результате фигуранта арестовали на два месяца», — сказано в сообщении.

Издание пишет, что всего якобы было похищено семь двигателей В-92С2, предназначенных для установки на танки Т-90. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее бизнесмена осудили за хищения денег при содержании территорий в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие#Хищения деталей от танков#Уголовное дело в Ростове#Дело за кражу
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